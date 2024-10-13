Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 тра, 2026 20:32
З такою швидкістю виплат та відсутністю Фіксів - Кінто може взагалі залишитись без клієнтів!
V2
4
Повідомлень: 8350
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1374 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 13 тра, 2026 21:11
VASH написав: 1finanсier написав: VASH написав:
Із огляду Кінто вчорашнього розміщення "Мінфін залучив через ОВДП у вісім разів менше коштів, ніж тижнем раніше.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 травня 2026 року до державного бюджету залучено 641,4 млн. грн.
Залучення в гривні залишаються дуже малими. Є чіткі пояснення – це попереднє швидке сповзання курсу гривні, девальваційні очікування і низькі дохідності гривневих ОВДП. Міністерство фінансів прагне здешевити борг. Однак, дохідності ОВДП, включаючи валютні абсолютно неадекватні ризикам інвестування в них.
Дохідність паперів, які розміщувались вчора, практично не змінилась в порівнянні з попередніми аукціонами."
О, Кінто десь огляди дає? Можна посилання?
А ось купони вони сьогодні затримують, редиски! )
https://kinto.com/
далі тисніть"Новини та аналітика" (щоденно, крім вихідних)
дякую, почитаю перед сном )
1finanсier
Повідомлень: 1176
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
Профіль
Додано: Сер 13 тра, 2026 21:15
Ой+ написав: 1finanсier
Також не отримав. У них показує виплата до 5 днів. Облігації в Дії не видно серед інших.
Просто раніше вони день у день все виплачували, то я і захвилювався. Сподіваюся, що завтра всеж виплатять, а не будуть чекати максимально допустимого регламенту виплат )))
1finanсier
Повідомлень: 1176
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 тра, 2026 11:32
Кто с Глобуса Ику пополнять захочет - лучше этого не делать.Заблокирует.Даже мелкую сумму.Лучше выбрать другой банк.
посетитель
Повідомлень: 1595
З нами з: 22.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 тра, 2026 11:39
посетитель написав:
Кто с Глобуса Ику пополнять захочет - лучше этого не делать.Заблокирует.Даже мелкую сумму.Лучше выбрать другой банк.
Что, совсем забурел? Совсем недавно просто отказывал в переводе и
просил показать договор с брокером, если таки хочешь переводить
. Я, правда, после показа договора не пробовал ещё. Может и блокирует. Что именно, кстати?
moveton
Повідомлень: 7006
З нами з: 23.03.18
Подякував: 134 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
3
15
1
Додано: Чет 14 тра, 2026 12:01
1finanсier написав: Ой+ написав: 1finanсier
Також не отримав. У них показує виплата до 5 днів. Облігації в Дії не видно серед інших.
Просто раніше вони день у день все виплачували, то я і захвилювався. Сподіваюся, що завтра всеж виплатять, а не будуть чекати максимально допустимого регламенту виплат )))
Притопав купон.
Ой+
Повідомлень: 7364
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1173 раз.
Профіль
2
5
Додано: Чет 14 тра, 2026 12:06
moveton написав:
Я, правда, после показа договора не пробовал ещё. Может и блокирует.
Не блокирует. Бумажкой анус прикрыл - и норм.
Кащей
Повідомлень: 1808
З нами з: 30.08.09
Подякував: 237 раз.
Подякували: 121 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
3
45469
0
44263
Пон 28 кві, 2025 22:38 dan74
3
50032