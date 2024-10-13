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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1157115811591160 Додано: Сер 03 чер, 2026 08:57 candidat написав: Как выходит, что Сенс выплачивает на карту часов в 12, а Приват в лучшем случае в 17? Были случай и в 18:20. При этом Приват рассказывает, что не задерживает. Лапшу вешает? Или Минфин прям Сенсу раньше на 5 часов переводит? Как выходит, что Сенс выплачивает на карту часов в 12, а Приват в лучшем случае в 17? Были случай и в 18:20. При этом Приват рассказывает, что не задерживает. Лапшу вешает? Или Минфин прям Сенсу раньше на 5 часов переводит?

Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет moveton

Повідомлень: 7054 З нами з: 23.03.18 Подякував: 138 раз. Подякували: 882 раз. Профіль 3 1 15 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 11:29 spiridonwot написав: Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні? Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен WallNutPen Повідомлень: 1561 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 08:12 WallNutPen написав: spiridonwot написав: Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні? Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен



Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.

После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:

1. Дия 0,2%

2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%



Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже? Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:1. Дия 0,2%2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже? ВЕСЕЛЬЧАК У

Повідомлень: 248 З нами з: 24.03.23 Подякував: 34 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43 ВЕСЕЛЬЧАК У написав: WallNutPen написав: spiridonwot написав: Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні? Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?

на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен на сейчас все еще пока есть. Как оно будет 5-го - узнаем таки 5-го ибо прямо нигде этот вопрос не освещен



Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.

После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:

1. Дия 0,2%

2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%



Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже? Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:1. Дия 0,2%2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже?

Ну Вы рассматриваете самую банальную ситуацию - рабочий день рабочее время - тогда математически будет так как вы пишете. Хотя экономически ваши расходы в случае с портей будут таки меньше. Ведь 0,04% это не расходы а недополученная прибыль, а в момент оплаты вы собственных денег на комис теряете меньше... А это таки другое

Но Вам стоит лишь немножко поменять исходные условия - к примеру деньги у вас зашли в нерабочее время - и уже преимущество работы через портю становятся очевиднее даже математически.

Опять таки нельзя исключать такие банальные факторы как невозможность покупки через дию ибо не работают гос.реестры и еще что-нибудь (затыки безусловно бывают и у ИКУ с Портей но гораздо реже и опять таки невозможность заплатить через дию в 13:00 а возможность заплатить только в 19 это не то же самое что в случае с ИКУ).

Также я бы не сбрасывал со счетов моральный аспект - газмяз открыл этот ящик Пандоры - в результате чего люди стали терять доходность чтобы их предправ получил дополнительных пару лямов бонусов к празднику - вот не хочу я чтобы мой комис пошел на эти цели. Портя же в отличии от госбанка (который к тому же еще и банк-эквайер - то есть ему обслуживание терминалов обходится в принципе дешевле чем не банкам) - структура коммерческая, которая как раз платит банкам-эквайерам мзду - так вот в этом случае из двух зол - пусть лучше получит деньгу Портя, который при всех его недостатках (особенно бесят их лимиты - часто надуманные) - таки очень не плохой платежный сервис, который лично мне помогал во многих ситуациях в т.ч. связанных часто со "свинством".



Уверен придумать можно еще чего-нибудь, но мне и указанных выше доводов достаточно. Ну Вы рассматриваете самую банальную ситуацию - рабочий день рабочее время - тогда математически будет так как вы пишете. Хотя экономически ваши расходы в случае с портей будут таки меньше. Ведь 0,04% это не расходы а недополученная прибыль, а в момент оплаты вы собственных денег на комис теряете меньше... А это таки другоеНо Вам стоит лишь немножко поменять исходные условия - к примеру деньги у вас зашли в нерабочее время - и уже преимущество работы через портю становятся очевиднее даже математически.Опять таки нельзя исключать такие банальные факторы как невозможность покупки через дию ибо не работают гос.реестры и еще что-нибудь (затыки безусловно бывают и у ИКУ с Портей но гораздо реже и опять таки невозможность заплатить через дию в 13:00 а возможность заплатить только в 19 это не то же самое что в случае с ИКУ).Также я бы не сбрасывал со счетов моральный аспект - газмяз открыл этот ящик Пандоры - в результате чего люди стали терять доходность чтобы их предправ получил дополнительных пару лямов бонусов к празднику - вот не хочу я чтобы мой комис пошел на эти цели. Портя же в отличии от госбанка (который к тому же еще и банк-эквайер - то есть ему обслуживание терминалов обходится в принципе дешевле чем не банкам) - структура коммерческая, которая как раз платит банкам-эквайерам мзду - так вот в этом случае из двух зол - пусть лучше получит деньгу Портя, который при всех его недостатках (особенно бесят их лимиты - часто надуманные) - таки очень не плохой платежный сервис, который лично мне помогал во многих ситуациях в т.ч. связанных часто со "свинством".Уверен придумать можно еще чего-нибудь, но мне и указанных выше доводов достаточно. WallNutPen Повідомлень: 1561 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1157115811591160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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