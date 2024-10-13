Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04
Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15
Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
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