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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1158115911601161
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04

  dr_bastm написав:Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку 8)

Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08

  dr_bastm написав:Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку 8)


104 грн, але все одно це ні про що. Тільки годувати комісіями інших
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15

Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41

Re: Ринок ОВДП

А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:58

  ihorsic написав:А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...

Какого именно роста? Где можно прочитать какой рост будет к 2029 году? Точнее, я понимаю где, но интересно было бы раньше 2029 года :roll:
moveton
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  #<1 ... 1158115911601161
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