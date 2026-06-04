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#<1 ... 3345334633473348 Додано: Чет 04 чер, 2026 03:03 rjkz написав: shapo написав:

Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.



Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО.

У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше.

Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать.

С такой точки зрения, то что происходит имеет логику.

Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю. Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО.У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше.Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать.С такой точки зрения, то что происходит имеет логику.Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю.



Так все гораздо сложнее ,чем воспринимает и потом действует рыжий клоун руководствуясь четырьмя правилами арифметики пытаясь решить интегральные проблемы начиная с экономики которая не выдержит в многих штатах без бесправных эмигрантов и заканчивая разной степенью развития секторов социума с восприятием демократии и прав человека.

В этом отношении совсем недавно образец показывали персидские монархии где гастарбайтерам не давали никаких прав кроме работы и мгновенно выдворили при нарушении условий пребывания.

Но это не демократичные, богатые маленькие страны ,а вот в США с другой историей,ментальностью и институтами противовесов такое вряд ли пройдет если не скатиться к диктатуре Так все гораздо сложнее ,чем воспринимает и потом действует рыжий клоун руководствуясь четырьмя правилами арифметики пытаясь решить интегральные проблемы начиная с экономики которая не выдержит в многих штатах без бесправных эмигрантов и заканчивая разной степенью развития секторов социума с восприятием демократии и прав человека.В этом отношении совсем недавно образец показывали персидские монархии где гастарбайтерам не давали никаких прав кроме работы и мгновенно выдворили при нарушении условий пребывания.Но это не демократичные, богатые маленькие страны ,а вот в США с другой историей,ментальностью и институтами противовесов такое вряд ли пройдет если не скатиться к диктатуре shapo Повідомлень: 5112 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 06:06 rjkz написав: Water написав: Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе. Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.

Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.

Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона.

Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну. Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну. Water Повідомлень: 4273 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 07:01 rjkz написав: BIGor написав: won написав: Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать? В які країни варто їхать?



Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую.

Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США?

Очень удобная.

Меня больше напрягает скорость работы банковских операций.

А остальное - вполне имеет свои положительные стороны.

Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных.

Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен.

Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего? Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую.Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США?Очень удобная.Меня больше напрягает скорость работы банковских операций.А остальное - вполне имеет свои положительные стороны.Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных.Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен.Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего?

Зімбабве - погана країна для життя. Бардак, який присутній всім Африканським країнам. Я особисто за золоту середину, хороший контроль взагалі не заважає законослухняним громадянам, у яких все чисто і білий дохід. Але часто це перетворюється в лицемірство, де законослухняних чмирять за кожну тисячу євро, а от топ корупційним чиновникам - зелений шлях, це я наприклад про Іспанію і цей випадок https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/22/7407993/

У родини одеського воєнкома майно в Іспанії на мільйони. Він каже, що не знає про це – УП



До речі, був прикол в Україні - мені відмовлено було в поповненні власного рахунку на 5 доларів. В банку сказали, що перевід валюти між областями під забороною НБУ, місце де я хотів поповнити було іншою областью де відкритий рахунок В той же час маємо:

https://finance.liga.net/ua/bank/news/o ... emozhlyvym





Заступник голови НБУ Дмитро Олійник підтвердив, що в Україні немає системи обліку ввезення таких сум готівки. НАБУ не знає, як потрапили в Україну долари зі штампами Федрезерву, вилучені під час обшуків у справі ЕнергоатомуЗаступник голови НБУ Дмитро Олійник підтвердив, що в Україні немає системи обліку ввезення таких сум готівки. Зімбабве - погана країна для життя. Бардак, який присутній всім Африканським країнам. Я особисто за золоту середину, хороший контроль взагалі не заважає законослухняним громадянам, у яких все чисто і білий дохід. Але часто це перетворюється в лицемірство, де законослухняних чмирять за кожну тисячу євро, а от топ корупційним чиновникам - зелений шлях, це я наприклад про Іспанію і цей випадокДо речі, був прикол в Україні - мені відмовлено було в поповненні власного рахунку на 5 доларів. В банку сказали, що перевід валюти між областями під забороною НБУ, місце де я хотів поповнити було іншою областью де відкритий рахунокВ той же час маємо: BIGor

Повідомлень: 10685 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1530 раз. Подякували: 1951 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2026 23:21 Water написав: rjkz написав: Water написав: Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе. Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.

Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.

Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона.

Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну. Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну.



Я не про Германию, естественно, но разве это вопрос того, кто нанимает кого-то на разовую работу?

Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

А так как наличные все еще являются средством платежа, то и рассчитаться ими можно.

То, что получатель не задекларирует их, не делает из потребителя услуги правонарушителя. ИМХО. Я не про Германию, естественно, но разве это вопрос того, кто нанимает кого-то на разовую работу?Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?А так как наличные все еще являются средством платежа, то и рассчитаться ими можно.То, что получатель не задекларирует их, не делает из потребителя услуги правонарушителя. ИМХО. rjkz

Повідомлень: 18574 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8926 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3345334633473348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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