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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1160116111621163
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 14:57

asti
СЕНС все виплатив
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 17:10

  asti написав:Яка в кого ситуація по Джарилгачу?
Сенс і ІСЮ виплатили купон, по іншим поки тихо. У кого як?


Приват затримався щось
Нема поки що на КДВ
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 19:56

  antiexpert написав:ternofond
а як тим, хто свою гривню наприкінці 2025 року вклав у овдп?
як приклад, заходимо в овдп у жовтні 25 року з курсом 41.8-42.0
на рік, під трохи вище 16,5 %.
Тож математика каже, що точка з беззбитковості - близько 48.7 грн за доллар.


вообще то это не правильная математика.
вы могли зайти по 42 в валютные ОВДП вместо гривневых.
так что с 16,5% скидывайте 3% по валютным. хотя тогда еще 3,5% было по баксу.
и точка паритета ОВДП будет 47,7

ЗЫ
если считать за год от сегодняшнего дня то бакс поднялся на 9%
так что выгода есть, но премия за риск не такая как хочется. 3% премии это пшик.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:12

Re: Ринок ОВДП

Добрий вечір. Колеги підкажіть, екокредитка від УГб для купівлі ОВДП годиться ? Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ? Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую
Смок
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:26

  Смок написав:Добрий вечір. Колеги підкажіть, екокредитка від УГб для купівлі ОВДП годиться ? Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ? Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую

Так.
З дня першої трати після погашення (тобто "плаває").
"Неочевидні нюанси":
- Гасити треба повністю.
- Необхідість внесення мінімального платежу, який можуть списати з іншої (зарплатної) карти.
- Погашення зараховується не миттєво, а з затримкою (вечрньою касою), тобто витрачати після погашення треба обережно.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:29

  Смок написав:Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ?

Во-первых, грейс у любой карты начинается с момента ухода в кредит. Поэтому у большинства банков и пишут "до N дней" - начинается с покупки и заканчивается в какое-то фиксированное число месяца. Что до Экокредитки, то грейс у неё начинается, как у всех, и заканчивается через 70 дней без всяких "до" (кстати, на её местной странице по этому поводу врут). Затрудняюсь сказать это первый или второй вариант.

  Смок написав:Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую

Не проморгать вносить до 25го числа ОМП в 7% от суммы долга на конец предыдущего месяца. А так хорошая кредитка. Пока 6211 позволяет и без комиса.

  AlexTk написав:Погашення зараховується не миттєво, а з затримкою (вечрньою касою), тобто витрачати після погашення треба обережно.

У меня нормально было, если погасить СЭПом и тут же опять купить. Да, в приложении полностью это отображается только на следующий день, но провелось без инверсии. Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 20:39

  moveton написав:У меня нормально было, если погасить СЭПом и тут же опять купить. Да, в приложении полностью это отображается только на следующий день, но провелось без инверсии. Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.

Саме так, завдяки тому, що покупка проводиться з затримкою 1 - 2 дні.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:23

moveton
"Пока 6211 позволяет и без комиса" - чи правильно зрозумів, можна напряму купляти як в Приваті чи тільки через Дію ?
Смок
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 21:27

  Смок написав:moveton
"Пока 6211 позволяет и без комиса" - чи правильно зрозумів, можна напряму купляти як в Приваті чи тільки через Дію ?

6211 - это MCC в Дие. Если "напрямую" - это в отделении Укргаза, то там за кредитные не продают AFAIK.
moveton
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