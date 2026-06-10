Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28
Не!
Нифига.
У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.
"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с).
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