antiexpert написав:ternofond а як тим, хто свою гривню наприкінці 2025 року вклав у овдп? як приклад, заходимо в овдп у жовтні 25 року з курсом 41.8-42.0 на рік, під трохи вище 16,5 %. Тож математика каже, що точка з беззбитковості - близько 48.7 грн за доллар.
вообще то это не правильная математика. вы могли зайти по 42 в валютные ОВДП вместо гривневых. так что с 16,5% скидывайте 3% по валютным. хотя тогда еще 3,5% было по баксу. и точка паритета ОВДП будет 47,7
ЗЫ если считать за год от сегодняшнего дня то бакс поднялся на 9% так что выгода есть, но премия за риск не такая как хочется. 3% премии это пшик.
Добрий вечір. Колеги підкажіть, екокредитка від УГб для купівлі ОВДП годиться ? Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ? Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую
Смок написав:Добрий вечір. Колеги підкажіть, екокредитка від УГб для купівлі ОВДП годиться ? Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ? Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую
Так. З дня першої трати після погашення (тобто "плаває"). "Неочевидні нюанси": - Гасити треба повністю. - Необхідість внесення мінімального платежу, який можуть списати з іншої (зарплатної) карти. - Погашення зараховується не миттєво, а з затримкою (вечрньою касою), тобто витрачати після погашення треба обережно.
Смок написав:Грейс-період починається з дня активації картки (як в сенсі) чи з 1-го числа місяця( як в приваті) ?
Во-первых, грейс у любой карты начинается с момента ухода в кредит. Поэтому у большинства банков и пишут "до N дней" - начинается с покупки и заканчивается в какое-то фиксированное число месяца. Что до Экокредитки, то грейс у неё начинается, как у всех, и заканчивается через 70 дней без всяких "до" (кстати, на её местной странице по этому поводу врут). Затрудняюсь сказать это первый или второй вариант.
Смок написав:Чи є якісь неочевидні нюанси на яких можна влетіти ? Дякую
Не проморгать вносить до 25го числа ОМП в 7% от суммы долга на конец предыдущего месяца. А так хорошая кредитка. Пока 6211 позволяет и без комиса.
AlexTk написав:Погашення зараховується не миттєво, а з затримкою (вечрньою касою), тобто витрачати після погашення треба обережно.
У меня нормально было, если погасить СЭПом и тут же опять купить. Да, в приложении полностью это отображается только на следующий день, но провелось без инверсии. Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.
moveton написав:У меня нормально было, если погасить СЭПом и тут же опять купить. Да, в приложении полностью это отображается только на следующий день, но провелось без инверсии. Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.
Саме так, завдяки тому, що покупка проводиться з затримкою 1 - 2 дні.
antiexpert написав:ternofond а як тим, хто свою гривню наприкінці 2025 року вклав у овдп? як приклад, заходимо в овдп у жовтні 25 року з курсом 41.8-42.0 на рік, під трохи вище 16,5 %. Тож математика каже, що точка з беззбитковості - близько 48.7 грн за доллар.
вообще то это не правильная математика. вы могли зайти по 42 в валютные ОВДП вместо гривневых. так что с 16,5% скидывайте 3% по валютным. хотя тогда еще 3,5% было по баксу. и точка паритета ОВДП будет 47,7
ЗЫ если считать за год от сегодняшнего дня то бакс поднялся на 9% так что выгода есть, но премия за риск не такая как хочется. 3% премии это пшик.