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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1161116211631164
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:46

  flyman написав:Якщо
https://fi202x.blogspot.com/


Диаграмма расходов по месяцам в 2025г.
Январь 7010 грн. ($167)
Февраль 4815 грн. ($116)
Март 5797 грн. ($140)
Апрель 5065 грн. ($142) + $25
Май 5280 грн. ($128)
Июнь 5093 грн. ($122)
Июль 5276 грн. ($127)
Август 5295 грн. ($128)
Сентябрь 5303 грн. ($128)
Октябрь 5403 грн. ($129)
Ноябрь 5934 грн. ($166) + $25
Декабрь 6810 грн. ($161)


$144 НА ЖИЗНЬ В МАЕ 2026
В мае 2026 потратил 6385 грн., что при курсе обмена $44.3 за $1 составило $144

Расходы:
- еда: около 4150 грн.,
- комунальные платежи: (квитанции за апрель): 2000+ грн.,
- WiFi роутер 300 Mb: 200 грн.,
- разное: 35 грн.


Всетаки можно жить в УА на минималку.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 10:35

Re: Ринок ОВДП

Кто-то тестил пополняшку ИКУ через Портмоне с Сэнса? Как прошло?
1. Списалась ли комиссия Сэнса в 0,5%?
2. Есть ли ограничение по месячному лимиту в 29999?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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