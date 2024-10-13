які загалом наростили портфель на +7 млрд https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx Якщо фізики розхочуть вкладатися в облігації, то де їм прилаштовувати виплати? Якусь тенденцію зможемо побачити на початку липня, після виплат і погашень, чи буде далі грати музика в попередньому ритмі.
Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?
які загалом наростили портфель на +7 млрд https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_nom.xlsx Якщо фізики розхочуть вкладатися в облігації, то де їм прилаштовувати виплати? Якусь тенденцію зможемо побачити на початку липня, після виплат і погашень, чи буде далі грати музика в попередньому ритмі.
фізикам вигідніше купити нікомунепотрібний ПА45, чим дивитися як найкрасивіша перетворюється "в тикву"
flyman написав:фізикам вигідніше купити нікомунепотрібний ПА45, чим дивитися як найкрасивіша перетворюється "в тикву"
Так як ми не знаємо, що в пишній голові, то це може бути не кращим варіантом. Десь на початку липня буде видно куда фізики націлились, а от хто вгадав, то ще пізніше. Я припускаю деякий спад у фізиків, бо низка чинників зараз не до облігацій.