Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 чер, 2026 13:04
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:28
Re: Ринок ОВДП
Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).
Додано: Пон 15 чер, 2026 17:07
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%[/quote]Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).[/quote]
Не знаю не знаю Укргаз завжди закривав на 100% без питань
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