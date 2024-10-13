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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:29
Re: Ринок ОВДП
Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
Додано: Чет 18 чер, 2026 12:56
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:15
Інфляція навіть офіційна 8%, що значно вище (на 60%) від цільового показника НБУ, а реальна фактична - і від того ще значно вище. Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.
Ви, candidat, не вірили, що причин більш ніж достатньо.
А ви там весь випуск 13.06.29 скупили для чогось з розміром купону 80,80 грн...)
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:49
Re: Ринок ОВДП
Облікова ставка - без змін.
Дохідність ОВДП - в кращому випадку - теж.
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:07
ihorsic
Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:17
Додано: Чет 18 чер, 2026 14:20
Це ж уже було одразу вище сказано:
Далі,
Що для вас "кращий випадок"?
Без змін, або зниження дохідності - це, наприклад, в моїй інтерпретації гірші випадки, а збільшення дохідності - кращий варіант.
Я волію використовувати більш однозначно зчитувані фрази: дохідність овдп - скоріш за все, поки що (наступний місяць) буде без змін, але досить імовірне все ж збільшення дохідності.
Тоді продавайте або сьогодні - і зможете забрати завтра, - або завтра на 22.06 і продавайте. Ця сума з'явиться на рахунку під вечір, годині о 5-й.
Овдп - ВЖЕ дуже ризиковий актив.
І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.
Додано: Чет 18 чер, 2026 15:51
Re: Ринок ОВДП
Актив может и минусовой в таком смысле, но нужно понимать, что это не значит, что остальные варианты лучше. Даже если контейнер консервов вместо этого купить, чтобы, типа, был инфляции не подвластен, то он будет минусовым хотя бы на стоимость своего хранения. А на самом деле ещё на амортизацию потому, что даже у консервов есть срок годности.
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:27
🤦♂️🤦♀️
Як це "не значить, що інші варіанти краще"? Якраз-таки це і означає.
І знову ж, буквально у повідомленні, яке ви цитували, чіткіше нікуди вказано:
Звісно, не у фонду єдину (диверсифікований портфель по країнам і галузям) - і в нерухомість можна, і в метали. Некоректно вдавати, що нема куди, що аж навіть виникає потреба говорити про консерви...🙅♂️ Овдп тут у слабкій позиції.
Звісно, якщо хто не має коштів за кордоном легальних, або не знає, як вивести - ну варіанти є, навіть на цьому ж форумі. Але тримати капітал можна і в овдп, не питання. Але треба чітко розуміти, який максимальний поріг по курсу долара і по інфляції для вас особисто є максимально допустимим.
Мною описаний вище варіант таргетування ризиків. Для мене максимально прийнятним є 56 грн/$ на весну-літо 2029 (ну і відповідно не більш як 46,20 на кінець 2026, 49,90 на кінець 2027, 53,89 - на кінець 2028 як проміжні максимально допустимі індикаторні значення, а взагалі - краще щоб чим поменше; але поменше не через "керовану гнучкість" НБУ, а по факту - просто спалювання резервів, які повністю складаються з кредитів👿, які нам ще й віддавати, а через реальне зростання економіки). Хто вважає, що буде нижче - можна заходити. Хто вважає, що буде вище - краще не заходити.
Я вважаю, що буде вище - принаймні на кінець 2026 і на літо 2029 року так точно в порівнянні з індикаторними.
Востаннє редагувалось won в Чет 18 чер, 2026 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:40
Re: Ринок ОВДП
Да куда угодно можно. Только, если уж ссылаться на украинскую инфляцию и вкладываться не в консервы, то не забыть и там тоже именно на украинскую инфляцию (она, например, в долларах будет повыше, чем в тех же долларах в США) поделить. А если фонда/металлы не украинская и в той валюте, курс которой относительно гривны меняется, то налоги на прибыль умножить на курсовую разницу. Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
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