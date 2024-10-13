moveton написав:Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.
Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.
moveton написав:Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.
Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.
Ну так пусть себе следует из абсолютных чисел. Было странное утверждение, что раз ОВГЗ - это минусовой актив, то фонда выгоднее. Вот это совершенно не обязательно. Именно, что фонда к ОВГЗ никак не относится. Нужно брать и по ней всякие разные числа и как-то их сводить, а не смотреть только на сколько VIX вырос в долларах. Там ещё кучку всего учесть надо. Можно зачем-то и госдолг. Я только не знаю как
Якщо продаж виконано: ▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:30) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00; ▪ в неробочий час депозитарію НБУ — кошти зарахуються на наступний робочий день: на картку після 11:00, на поточний рахунок після 14:00.
"на наступний робочий день: на картку після 11:00", а до максимально якої години, за досвідом? І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку? Дякую
alibob написав:"на наступний робочий день: на картку після 11:00", а до максимально якої години, за досвідом?
Сам не проверял. Говорили, что в 11 оно обычно и поступает. Но вообще у Сени бывают залёты и может и пару суток потормозить.
alibob написав:І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?
Выплата всегда на счёт. "на карту" - это они имеют в виду карточный счёт. На любой одинаково. Желательно только не на кредитку с активной рассрочкой, а то может быть интересно На ДияКартку и не получится скорее всего. Это ж уже обычное поступление, а не купон/погашение ОВГЗ.