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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 20 чер, 2026 10:58
якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
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tester3373
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Додано: Суб 20 чер, 2026 12:01
tester3373 Понад 90% що 19-го. Залежить ще і від брокера. Сенс найоперативніший.
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Ірина_
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