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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1174117511761177
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:42

Бід підняли на відстань (в денних доходах з паперу) від 2,5-3 днів (найближчі) і аж до 28 днів по одному з паперів кінця 2028 року.
Окрім одного винятка, по паперам 2028 року підняття орієнтовно в середньому на 16 днів. По паперам жовтня 2026 - січня 2027 підняття від 4 до 6 днів. Гарно можна виходити з довгих для заходу в короткі. По більшості паперів бід вище "ідеальної" ціни, а по тих паперах, де й так був вище, піднявся ще вище.
Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.
won
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:03

Re: Ринок ОВДП

  won писал(а):Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.

А вдруг дальше ещё спред снизят? Вот обидно будет, что не дождался :mrgreen:
moveton
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:07

  won писал(а):Бід підняли

btcbroker?
Кто еще?
M-A-X
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 09:43

Re: Ринок ОВДП

Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
VASH
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:51

  VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.

Вывожу на валютный счет.
ramzes4
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:38

  ramzes4 писал(а):
  VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.

Вывожу на валютный счет.

Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?
VASH
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:36

  VASH писал(а):
  ramzes4 писал(а):
  VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони.
Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.

Вывожу на валютный счет.

Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?

Не заморачивайтесь а откройте для гривни какую-нибудь Выгоду/Хам.он/Сенскард не запрашивая кредлим и дальше пользуйте как дебетку. Перечисление с этих карт своих по IBAN насколько я помню не окомишивается - вход тоже.
WallNutPen
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 18:13

  VASH писал(а):
  ramzes4 писал(а):Вывожу на валютный счет.

Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?

Текущие счета бесплатны. СЭП в SSA туда-сюда тоже по ним бесплатный. Для ОВГЗ нужно помнить, что зачисление после продажи бумаг на текущий немного дольше, чем на карточный. А при чём тут гривневый, если про валютные бумаги разговор был? По валютным такое себе: обнал и переводы с него на другой аккаунт платные. В качестве отстойника для внутриаккаунта, т.е. переложить на депо или другие бумаги купить, пойдут.
moveton
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  #<1 ... 1174117511761177
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