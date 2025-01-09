Однією з найпоширеніших помилок українців у поводженні з особистими фінансами є недооцінка впливу інфляції на заощадження.
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«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір пояснив, чому заощадження знецінюються
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:14
«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір...
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«Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір пояснив, чому заощадження знецінюються
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