их прошивка как у нас
выводит сумму комиссии перед снятием?
ну
сумма такая-то, комиссия такая-то
продолжить / отказаться
и вдогонку
какие выдают с гривневой карты без/с минимальным СВОИМ комисом.
спасибо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:56
банкоматы израиля
их прошивка как у нас
выводит сумму комиссии перед снятием?
ну
сумма такая-то, комиссия такая-то
продолжить / отказаться
и вдогонку
какие выдают с гривневой карты без/с минимальным СВОИМ комисом.
спасибо
|