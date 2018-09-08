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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Нед 09 вер, 2018 11:08
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!!
Виокремив з теми: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
Податки...
Останні пару років працюю за цивільно-правовою угодою (контракт)...
Окрім суттєво більшої свободи, також добре, що чітко видно сплачені податки (18%+1.5%, і вже нема прихованих складових), та й самі податки дещо менші за звичайні...
Торік мене трохи занепокоїло, коли виявив, що навіть менша сума податків (з ПДВ включно) – перевищує власні чисті витрати... Виникла думка – а на що ж воно все йде (особливо, якщо врахувати, що не отримую "соц.пакету", типу – лікарняні, пенсії...) І де звіт!?
Але – то рік тому податки були рівні власним витратам...
Цього року заробляю більше і податки наразі вже в 1.36 рази більші за власні витрати!!
А ще почали з'являтись всілякі неприємні думки: скільки ще податків (крім ПДВ) держава стягнула з виробників і продавців (а вони переклали все на мене – на споживача...)
От, припустімо, що я трачу 1000.
Тоді, 1360 – достовірно відомі мені податки.
І, уявімо (гіпотетично), що з явно потраченої мною 1000 – виробник (і продавці) віддають 200 державі. Це, ніби-то, небагато... (у США, після приходу Трампа в президенти, корпорат.податок зменшили вдвічі – до ~20%; тому 20% – це таки непогано...)
Але, тоді, мої чисті витрати = 800.
А податки – то повний зашквар: 1360+200 = 1560 – що майже вдвічі більше за мої власні витрати.
І ще ж не врахований інфляц.податок! Але, припускаю, що він повністю з'їдає мої "прибутки" з депозитів... Тому, якщо вважати, що відсотки по депо – еквівалентні податку на капітал, то, вношу правку в ел.таблицю і чманію...: Податки, сумарно, (з ПДВ + корп.под.на товари-послуги + інфляція капіталу, включно) – понад ЧОТИРИКРАТНО більші за мої власні витрати. 432%, Карл!!!
А втрати нервів від банкопадів і курсових гойдалок – то ще один бонус за власний рахунок.
І це при тому, що я не отримую і не отримуватиму від держави якихось послуг (можливо, навіть пенсії, хоч і маю 15р стажу і раніше сплачував внески в ПФ). Отже, крім захисту кордонів, і, можливо, поліц.захисту(???) – нічого...
Чому ж так скажено дорого обходиться утримання держави??? Хто ті 2!!(4??!!) упирі, що зусебіч мене обсіли...?
І може краще було би людям платити в рази менше податків і, водночас, взяти на себе право володіння зброєю і обов'язок захищатись самостійно? (від усього, в т.ч. і від неосвіченості, бездоріжжя, хвороб, старості, безробіття...)
Люди і нині вже доволі хороші, доброзичливі і неконфліктні. Я 10 років щоліта ночую десь в горах, в наметі і мене навіть разу не намагались обікрасти чи пограбувати.
А зі зброєю все стане просто ідеальним! Найкраще це показано в оповіданні Джек-Рітчі/25953/Усім-брутальним-людям [url]http://www.ukrcenter.com/Література/Джек-Рітчі/25953/Усім-брутальним-людям[/url]
А державі мають зостатись лише найскладніші й найдешевші(!) завдання. Наприклад, зберігання на складах важкого озброєння на випадок війни з причмеленим сусідом...
От не повинна держава займатись банкінгом, медициною, наукою, ремонтом доріг і т.п.! Бо їй то хронічно не вдається! То хай приватизує, віддає в концесію...
А як інакше? Як? Вічно нитимемо, що депутати й чиновники – криворукі злодії, і, водночас, віддаватимемо їм, в спільний і "бездонний" казан, в РАЗИ більше, аніж тратимо самі...?
Чому у США не було проблем з "золотою лихоманкою", а у нас є навіть з "бурштиновою"?
І ще згадалось... У школі, на уроках історії, розказували про злу церкву (абс. влада в Європі впровж тисячоліття!), яка забирала собі десятину... 10%... Не 432%, а 10%! То хто ж злий???
І хоча, можливо, мене трохи зашварило (бо я вже кілька місяців під враженням трилогії "Атлант розправив плечі" від явно озлобленої Айн Ренд; є українською), можливо хтось платить менше(?) податків, але я маю відчуття, що значна частина населення таки змушена жити під сотнями % податкового тягара. І що більший прибуток (та капітал) маєте, і що менше при цьому витрачаєте – то більше упирів посадять Вам на шию! Припускаю, що у скромних, немарнотратних мультимільйонерів податки можуть бути в десятки-сотні... разів більші за власні витрати.
Або, іншими словами – навіть якщо хочете берегти Природу, споживати її ресурси розумно й бережно, то навіть тоді від Вашого пирога відірвуть більшу частину й походять по ньому ногами...
Це має колись закінчитись. Зменшення споживання відносно доходів – не повинне призводити до зростання % податків, бо це шлях до Пекла – для всієї Землі...
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...:
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