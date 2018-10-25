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А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 19 вер, 2018 23:13
Не зовсім вірно, що всі держпідприємства збиткові.
Тим паче певні галузі об'єктивно краще залишати за державою
Немає такого поняття як "корисність" податку. І геть немає підстав вважати, що податки з товарообігу чимось суттєво кращі за збори, акцизи та тому подібне. Податкова система виконує кілька функцій - від фінансування суспільних благ, що їх надає держава, до перерозподілу доходів, захисту чи стимулювання певних галузей, протекціонізму, регулювання певних видів діяльності.
То ж не треба все аж занадто спрощувати
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Faceless
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Додано: Сер 19 вер, 2018 23:31
Абстрагуюсь від власної думки наведу факти
1) Є ж Балашов з 5.10 ? наліпку на авто і вперед !
2) Напів автоматичну зброю з довгим стволом можуть отримати законно майже всі адекватні люди хто має 9 000 грн саме такий мінімальний поріг входу, а далі сума може зростати залеєжно від обраної зброї, навіть Калаша можна придбати офіційно законно (можна і 15 штук), але він буде стріляти одиничними, а не чергою, теж можна придбати крупнокаліберну гвинтівку ( за $20-25 000) яка прицільно може влучити на 2 км при відповідних знаннях і можете грати в народного месника робінгуда працюючи по цілях з відстані в 1,5 км
. Заборонено простим смертним мати короткоствольну зброю пістолети\револьвери та автоматичну зброю яка стріляє чергами. І тут спірно дозволяти короткоствол чи ні ( знову ж таки пістолет пронести в школу легше чим Калаша).
3) Багато населення отримує зарплату в конверті
=========================================================
А тепер вже Від себе ! я вкрай незадоволений тим куди і як йдуть гроші від податків, але крадуть не тільки наші податки , але і торгують нашими корисними копалинами , незаконна приватзація, незаконне володіння виробничими потужностями, Зборами за ввезення і Україну товарів із за кордону тих же авто на польских б*** ... Знахабніла влада в край ! Доріг нема , медицина гівно , освіта гівно , жодна структура в державі НЕ працює так як треба !
свинорыл
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 21:50
Faceless написав:
Ну нехай навіть візьмемо те ж ЄСВ.
Але до чого тут корпоративні податки, не фізособа їх платить.
Ха!
А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?
Хоч один?
Для всього ж, ще з совецьких часів є купа податкових агентів...
ПДФО і ЄСВ – працедавець перерахує.
ПДВ – продавці.
+ПФ – моб.оператори.
Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець.
А чом би і ні, якщо люди внизу харч.ланцюга готові це терпіти...
То чому ж саме врахування корп.податків викликало у Вас таке неприйняття?
Faceless написав:
Тим паче геть неправильно ці податки вираховувати від ціни ще й однією цифрою всіх під один гребінець.
Можливо.
Faceless написав:
Я вже не кажу, що ви берете лише прошарок офіційно оформлених найнятих працівників з ЗП не більшою за базу ЄСВ. А є ще величезний прошарок тих, хто працює "всіру" - таких під половину!; тих, хто працює неофіційно; тих, хто працює на себе за спрощеною системою - теж кілька мільйонів. І доходи - то не лише зарплатня. Дивіденди, оренда (житлова в більшості випадків взагалі ніяк не оподатковано), продаж з підсобного господарства.
А ще й держтрансферти
То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування.
Faceless написав:
Інфляційний податок - більше абстрактне поняття, безглуздо його вираховувати як реальні витрати.
[ абстрактний -а, -е.
Який виник унаслідок абстрагування; прот. конкретний. Оснований на абстракції (у 1 знач.), схильний до абстрагування. Відірваний від дійсності, від життя. ]
Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?
Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні?
А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?
Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%...
Faceless написав:
Можете зробити простіше.
Берете бюджет минулого року. Розділ доходів. Берете звідти податки з фізосіб. ПДВ там є, але його не можна весь списати на фізосіб, тут складніше звичайно.
З бюджету ПФ берете суми ЕСВ
Отримуєте сумарно податки, що сплачені фізособами.
В Держкостаті можна пошукати розмір ФОТ
От і порівняйте ці цифри.
І не вигайдуйте що сума податків в кілька разів більша за чисті витрати.
Ви справді вважаєте, що це буде простіше?
І я не вигадував. (крім припущення, що корп.податки в Україні співставні з американським і рівні 25%)
Лише рахував.
Остання цифра (з врахуванням деяких Ваших порад) – податки = 127%. viewtopic.php?p=4456724#p4456724
Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.
Причому, всі корп.податки прийняті рівними 25%, що здається невиправдано оптимістично скромною цифрою. У США до приходу Трампа було 40%. І то він міг знизити вдвічі – бо то йому держборг не страшний...
Faceless написав:
Здається, ви в цих підрахунках ще й певні суми врахували кілька разів
Ні, я так не граюсь...
Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.
Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724
– де саме я заплутував фін.потоки.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:06
Faceless написав:
Не зовсім вірно, що всі держпідприємства збиткові.
Тим паче певні галузі об'єктивно краще залишати за державою
Немає такого поняття як "корисність" податку. І геть немає підстав вважати, що податки з товарообігу чимось суттєво кращі за збори, акцизи та тому подібне. Податкова система виконує кілька функцій - від фінансування суспільних благ, що їх надає держава, до перерозподілу доходів, захисту чи стимулювання певних галузей, протекціонізму, регулювання певних видів діяльності.
То ж не треба все аж занадто спрощувати
Так... Дещо – крім держави може і нікому, поки-що віддати.
Але давайте розглянемо простий прмклад.
Дороги.
Нині в новинах озвучили бюджет 2019р.
На дороги – понад 5% виділили...
От який у тому сенс!?!?!
Дороги ж не стануть кращими!!!
От чому не краще було би знизити ПДФО на 5%, а смуги на дорозі поділити на дві групи: спільні (тобто – нічиї) і приватизовані. Приватні дороги будуть рівні, обгороджені й платні. Там будуть ваги на в'їзді, і перевірка справності машини, і каса... Там не буде пробок і тягнучок. Аварії – миттєво розтягуватимуть або штрафуватимуть учасників на суму збитків (від простою) усіх учасників руху...
А поряд – нічия смуга. Безплатна. І ями безплатні. Сідайте на монстер-трек і матимете безкоштовні амер.гірки.
Тобто, навіть якщо неможливе одномоментне скасування всіх податків, то чому б почати робити хоч якісь перші кроки???
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
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Додано: Суб 22 вер, 2018 12:13
yama написав:
Абстрагуюсь від власної думки наведу факти
1) Є ж Балашов з 5.10 ? наліпку на авто і вперед !
2) Напів автоматичну зброю з довгим стволом можуть отримати законно майже всі адекватні люди хто має 9 000 грн саме такий мінімальний поріг входу, а далі сума може зростати залеєжно від обраної зброї, навіть Калаша можна придбати офіційно законно (можна і 15 штук), але він буде стріляти одиничними, а не чергою, теж можна придбати крупнокаліберну гвинтівку ( за $20-25 000) яка прицільно може влучити на 2 км при відповідних знаннях і можете грати в народного месника робінгуда працюючи по цілях з відстані в 1,5 км
. Заборонено простим смертним мати короткоствольну зброю пістолети\револьвери та автоматичну зброю яка стріляє чергами. І тут спірно дозволяти короткоствол чи ні ( знову ж таки пістолет пронести в школу легше чим Калаша).
3) Багато населення отримує зарплату в конверті
=========================================================
А тепер вже Від себе ! я вкрай незадоволений тим куди і як йдуть гроші від податків, але крадуть не тільки наші податки , але і торгують нашими корисними копалинами , незаконна приватзація, незаконне володіння виробничими потужностями, Зборами за ввезення і Україну товарів із за кордону тих же авто на польских б*** ... Знахабніла влада в край ! Доріг нема , медицина гівно , освіта гівно , жодна структура в державі НЕ працює так як треба !
1) Як варіант. Хоча би у першому турі – задля висловлення своєї позиції. І хоч Балашов і не до кінця щирий (не пише, що слідом за податками будуть згорнуті можливо всі соц.програми), але – то хоч якийсь вихід для протестного електорату.
2) Пістолет – то єдино розумна зброя в міських умовах. А от якщо діти несуть його в школу – то може проблема не у пістолеті, а у самій школі? Що ж стосується автоматичної зброї, то людям, як показує історія, вигідніше найняти собі шерифа, аніж аж так ускладнювати власну озброєність... У великих містах – можуть бути більші групи правоохоронців. Але ж важливо, щоби люди платили їм напряму, а не посередництвом депутатів і президента...
3) Порадіймо за них
Та що там корисні копалини...
Земля! Власність громади (або, як у нас – чомусь держави).
От не вкладається в голову, як цю нашу спільну власність можна було (ще від початку 90-х) приватизовувати майже забезплатно... Так просто (за хабарі) роздавати безцінну землю у містах-мільйонниках... За 1000грв, а потім її перепродавали за 1,000,000! А можна ж було ще тоді знизити всі податки до нуля. Скасувати пенс.внески. І платити наявним пенсам – коштами від поступової приватизації.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03
Bobua написав:
А можете назвати хоч один податок, який звичайна ФО (найманий працівник в Україні) платить самостійно?
Хоч один?
Питання не в тому, хто конкретно переказує, питання в тому, з чийого рахунку. ПДФО і ЄСВ перераховуються з зароблених вами і НАРАХОВАНИХ вам коштів.
Bobua написав:
Корпоративні податки – виробники платять таки не з власної кишені, а просто додають їх до ціни товару. А отже – платить покупець.
Тільки непрямі податки - ПДВ і акцизи. Щодо всіх інших все геть не так.
Bobua написав:
То що ж... Можна лише порадіти чи позаздрити, що комусь таки вдалось уникнути нелюдського оподаткування.
Чому радіти? Що хтось фактично є злочинцем і фактично обкрадає всіх інших платників податків? Не вдавайтесь до необгрунтованих епітетів, до чого тут "нелюдськість".
Bobua написав:
Справді? Справді вважаєте, що інфляція – відірвана від дійсності?
Але чи означає це, що Ви готові тримати вдома (чи ще десь "під грушею") запаси готівкової гривні? А якщо чомусь таки не готові, то чи не свідчить це про Вашу "відірваність від життя"?
Втім, як я вже писав – перестав враховувати інфл.податок, припустивши, що його покривають % по депо. Які не є доходами, а лише компенсацією інфляції, і з яких не мали би знімати 18%...
Справді. І запаси гривні тут ні до чого. Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.
Bobua написав:
Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.
Сам ваш підхід розрахунку навантаження - вираховувати з валового доходу якісь чисті витрати і порівнювати з податками - висмоктаний з пальця прийом. Так, він показуватиме більшу цифру, бо ви спеціально занижуєте базу. Те, що було чвертю, стає третиною. Що було половиною, виростає до 100%. Не надто гарно так маніпулювати цифрами, взагалі то.
Bobua написав:
Ні, я так не граюсь...
Там занадто прості формули, щоби Ви прикидались особою, обманутою хуліганами.
Відкиньте вдаваний сором і просто тицніть пальцем viewtopic.php?p=4456724#p4456724 – де саме я заплутував фін.потоки.
ЕСВ. Як я вже писав, це податок з роботодавця, а не з доходу робітника. Чого ви його доплюсовуєте до податків, що сплачені робітником, якщо на його рахунок сума ЄСВ ніколи й не зараховувалась?
Також про ЄСВ - ви чогось забуваєте, що весь цей ЄСВ в той же час є доходом інших категорій людей. Для них це чистий трансферт.
Також, про ЄСВ ви не враховуєте, що до половини найманих працівників в Україні отримуть "сірі" зарплати, тобто частина - в конверті, і реально сплачені суми ЄСВ виходять значно нижчі за 22% від фактичного фонду оплати праці.
Не враховуєте, що практично всі ФОПи сплачують ЕСВ від мінзарплати, а не від свого фактичного доходу.
Ну й крім того у ЄСВ є обмеження бази нарахування (не пам"ятаю точно цифру, десь 40-50 тисяч ніби).
Про податки закладені в товарах - то ще безглуздіше. Ну нехай ПДВ. Це 17% в ціні (витраченому). Всі інші корпоративні податки отак вирахувати брутто - вельми непросто. Купуєте ви там щось у підприємця-ФОПа - то може бути менше 5% ВЗАГАЛІ, якщо ФОП не є платником ПДВ, підакцизні товари і з ПДВ - звісно, більше, але то невеличка частина витрат, якісь покупки у підприємства на загальній формі оподаткування - то до суми ПДВ додається щось, але все залежить від галузі, розмірів підприємства, то можуть бути й частки відсотка й кілька відсотків. Можливо, в певних випадках буде брутто і третина, може навіть і більше, але загалом - набагато менше.
Щодо подвійного врахування - в корпоративних податках оті збори на фонд оплати праці - вельми суттєва величина, але ви ж їх врахували вище, то ж їх не має бути в тих податках, що ви їх враховуєте в цінах.
Ну і повторю, що оті ваши обрахунки, де за базу ви берете частину доходу після вирахування усіх податків і зборів - банальні маніпуляції цифрами з заниженням бази, щоби отримати такий "вражаючий" результат. Журналісти всіляки отаке люблять.
І як вже так хочете враховувати ЄСВ (по суті він все ж таки тісно пов"язаний з оплатою праці), то беріть за базу суму доходу до оподаткування разом с ЕСВ. Тобто у вашому прикладі 12200 як базу.
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Faceless
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:54
Faceless написав: Bobua написав:
Тобто – податки (без врахування інфляційних та всіляких екзотичних) перевищують власні чисті витрати працівника — в 1.27рази.
Сам ваш підхід розрахунку навантаження - вираховувати з валового доходу якісь чисті витрати і порівнювати з податками - висмоктаний з пальця прийом. Так, він показуватиме більшу цифру, бо ви спеціально занижуєте базу. Те, що було чвертю, стає третиною. Що було половиною, виростає до 100%. Не надто гарно так маніпулювати цифрами, взагалі то.
...
Ну і повторю, що оті ваши обрахунки, де за базу ви берете частину доходу після вирахування усіх податків і зборів - банальні маніпуляції цифрами з заниженням бази, щоби отримати такий "вражаючий" результат. Журналісти всіляки отаке люблять.
І як вже так хочете враховувати ЄСВ (по суті він все ж таки тісно пов"язаний з оплатою праці), то беріть за базу суму доходу до оподаткування разом с ЕСВ. Тобто у вашому прикладі 12200 як базу.
І Вам ДоброВечора
Наразі на все не відповім, але от це питання треба прояснити.
Уявімо, що хтось, десь, колись... може в іншому вимірі... живе без податків.
І заробляє на місяць... нехай 100 галактів.
Підприємництво абсолютно вільне. І ці галакти так само добровільно розходяться на всілякі потреби (їжа, житло, транспорт, послуги..., а може трохи і на якийсь захист, напр., шериф?)
Тоді – податки = 0%.
Уявімо, що десь поряд є складніше суспільство, яке придумало, наприклад, якусь дорогу програму дослідження космосу і, одностайно, вирішило платити податок. 5%.
5% від 100 кредитів – то 5 кредитів;
5 кредитів від 95 кредитів (ВласніЧистіВитрати) – то 5.3% податків. ~5%.
Тобто – в цих умовах (невелика сума податку) ще є сенс рахувати податок від прибутку.
А тепер перепортуймось в податкове пекло. Тобто – на Землю.
І візьмімо мене.
А у мене отакеееенні податки:
130% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).
219% – якщо додати 22% ЄСВ, які ніби-то, може віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім"...
276% – якщо додати ще й податки на % з депо.
А за Вашим методом обчислень це мало би бути 276/(100+276)=73% податків (від Повного заробітку у БезПодатковому суспільстві)
І це врахуйте, обов'язково врахуйте, що я навіть з точки зору багатьох депо людей – нетиповий.
Я працюю неповний роб.тиждень (пів-ставки, 20годин/тиждень).
А якби працював як і переважна більшість сучасних зацькованих людей (1 ставка? 40?годин/тиждень), які й досі не знають, що вже не 1918, а 2018, то, при "норм.зарплаті" (вдвічі більшій аніж маю) мої податки були би такі:
209% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).
388% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".
444% – якщо додати ще й податки на % з депо.
(у розрахунках – ВЧВ майже ті самі, бо хіба що трохи більше транспорт візьме, а от зарплату подвоїв).
А за Вашим методом обчислень це мало би бути 444/(100+444)=82% податків (від Повного заробітку у БезПодатковому суспільстві).
Вдумайтесь в ці цифри.
Я навіть не чіпляюсь за десяті відсотка, бо так чи інакше – 73%, 82% – це вже цілковито абстракті цифри, які зовсім не передають всю мерзенну глибину нашого спільного, рукотворного Податкового Пекла...
Бо лише податок вирахуваний від ВЧВ – може її передати. Лише він показує скільки злиднів нас обсіло.
Explanatory (Uk-Uk) 1.0 L 8-10
злидні
-ів, мн.
Матеріальні нестатки, бідність.
А у старих казках злидні – то були якісь малі дрібні істотки, що чіплялись до людей.
Насправді ж, нині – це величезні істоти, розміром з саму оподатковану людину.
Звичайні люди (типу "від зарплати до зарплати") мають 1.27злидня (127%податків).
Мене обсіло майже три злидня (2.76=276%податків).
А якби я працював як проклятий (тобто, як майже всі люди – по 5днів щотижня) – то мав би 4.44 злидні (444% податків).
А найчастіше ті злидні зливаються в якусь велику й потворну злидоту, що, зрештою оселяється десь в Міжгір'ї, або, принаймні, в Конче-Заспі...
А можливо, що існують люди які платять і 10тисяч% податків. Або й 100тисяч%. Наприклад дрібні й середні підприємці, що не змогли, чи не схотіли розжитись на "кришу". І навіть на якусь "кришечку"... І вирішили накопичувати кошти, щоби потім кудись(?) втекти...
Чи правильно було би виражати їх податки як 99%(=10/10.1) і 99.9% (відповідно)? Невже Ви і справді вважаєте логічним, моральним, чесним... зведення ТАКОГО вкладу деяких людей в "сусп.благо" (чи що воно таке, насправді...?) – до часток якогось вірт.%?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
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Додано: Чет 25 жов, 2018 22:31
Не став цитувати заеликий пост.
Видимо написали багато страшних великих чисел з відсотками. Бозна, як обрахованих, та насправді то не так важливо і цікаво. Ви в принципі явно навмисне підміняє те базу для розрахунку, щоби виглядало більш вражаюче.
Досить дивно, як додання в доходи депозитів у вас призвело до підвищення цифри податкового навантаження. Податкове навантаження на дохід з депозитів менше за навантаження офіційної ЗП, то ж додання доходів від депозитів має навпаки, знижувати цю цифру.
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Faceless
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:00
Faceless написав:
Не став цитувати заеликий пост.
Видимо написали багато страшних великих чисел з відсотками.
1) Бозна, як обрахованих, та насправді то не так важливо і цікаво. Ви в принципі явно навмисне підміняє те базу для розрахунку, щоби виглядало більш вражаюче.
2) Досить дивно, як додання в доходи депозитів у вас призвело до підвищення цифри податкового навантаження. Податкове навантаження на дохід з депозитів менше за навантаження офіційної ЗП, то ж додання доходів від депозитів має навпаки, знижувати цю цифру.
1) От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків (156% податків), внаслідок чого остаточна цифра для звичайних людей – 127% податків: viewtopic.php?p=4456724#p4456724
Єдине з чим я можу й справді погодитись – помилки в підрахунках.
Наприклад. Якщо і ЄСВ і ПДФО знімають від первинної суми, але ЄСВ її не знижує, то перерахую так:
Умовна ставка працівника: 10 000
ЄСВ=22%= 2 200
ПДФО+ВЗ=19.5%= 1 950
податки вже = 4 150
"на руки" = 8 050 (=10000-1950)
Тратимо все, і тоді податки закладені в товарах ~ 1/3 = 2 683
сум.податки = 6 833
власні чисті витрати (ВЧВ)= 5 367
Отже, податки кожного працівника в країні (і контрактника???) = 6833/5367=127%
(це при умові, що корп.податки, які закладені в товари =25%, що дещо оптимістично, як мені здається...)
2) Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!
ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю).
А якщо врахувати податок на депозити, то і сумарні податки (%) зростуть.
Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід. То, якщо пощастить – лише компенсація інфляції...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:47
Це просто якесь свято... безглуздя.
Bobua написав:
Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід.
Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим).
Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.
Bobua написав:
От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків
Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.
Але найцікавіше:
Bobua написав:
Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!
ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю)
Тобто фактично у ваших розрахунках ви взагалі не враховуєте доходи, ви враховуєте тільки витрати без заощаджень.
Розгляньмо "парадокси" (у лапках, бо то не парадокс, а просто некоретні розрахунки) у вашому підході:
- з двох людей, що мають однакові доходи и платять однакові податки з доходу, та людина, що витрачає менше (а більше заощаджує) - виявляється з більшим податковим навантаженням.
- якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. Тільки тому, що ви просто ігноруєте частку, що йде на заощадження. А якщо її додати до отих ваших "ВЧВ", то навіть за вашою методою виходить 59%, а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%.
А якщо у цього умовного персонажа є депозит на 5 000 000 грн під 15%, то його дохід з депозиту (до оподаткування) в 62 500 ви не врахуєте, але врахуєте податки з нього в 12 188 грн, намалюєте бідолазі 537% податковго навантаження, хоча в реальності воно (28 100 + 12 188)/(50 000 + 62 500) = 35,8%.
- за вашою методою також випливає, що чим нижча ставка по депозиту, тим нібито менше стає "навантаження", при всіх інших рівних умовах: з більшої ставки - більша сума податків, а база у вас залишається та сама (хоч насправді доходи вищі). Виходить, при однакових витратах ваш розрахунок покаже, ніби тримати заощадження під нижчий відсоток - вигідніше.
Вибачайте, але це якесь арифметичне збочення. Тут геть усе викликає купу питань - і вибір бази для розрахунку, і завищений рівень алокації корпоративних податків (і взагалі їх врахування) ПДВ та акцизів на ціну, і не врахування трансфертів (що не оподатковуться), не врахування частки "сірих" неоподатковуваних доходів, не врахування спрощеної системи оподаткування, не врахування частки доходу, що йде на заощадження взагалі (включаючи доходи від депозиту). І спираючись на все це, робите гучні висновки про якесь там "нелюдське" оподаткування.
Подумайте над цим.
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