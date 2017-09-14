budivelnik написав:Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії...ЛАД написав:Дания великая ракетостроительная держава?
500 000 корейців отримали грижу
1500000 померли з голоду.....
1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї?
2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км?
3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Так что ж не побудували-то еще "в селе подо Львовом" на 600 км если это так просто?
П.С. Это распространенная ошибка людей сделавших себе состояние на розничной торговле чем-то мелким в 90х, считать что принцип "если найдем бабки = то будет и товар" работает во всех отраслях. Нет, это работает только в легкой промышленности "трусы-носки-двери-окна" - ни за какие миллиарды ты завтра ни ракету, ни самолет, ни даже двигатель не сделаешь - французские и итальянские инженеры сюда не поедут "вот вообще" а своих нужно вначале 5 лет учить и еще 5 лет стажировать где-то. Можно купить готовое по частям, как сейчас делают с дронами, но это уже совсем другая история