Додано: Пон 10 лис, 2025 00:12

budivelnik написав: ЛАД написав: trololo написав: Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.



але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема Дания великая ракетостроительная держава? Дания великая ракетостроительная держава? Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії...

500 000 корейців отримали грижу

1500000 померли з голоду.....

1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї?

2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км?

3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії...500 000 корейців отримали грижу1500000 померли з голоду.....1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї?2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км?3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом

Так что ж не побудували-то еще "в селе подо Львовом" на 600 км если это так просто?П.С. Это распространенная ошибка людей сделавших себе состояние на розничной торговле чем-то мелким в 90х, считать что принцип "если найдем бабки = то будет и товар" работает во всех отраслях. Нет, это работает только в легкой промышленности "трусы-носки-двери-окна" - ни за какие миллиарды ты завтра ни ракету, ни самолет, ни даже двигатель не сделаешь - французские и итальянские инженеры сюда не поедут "вот вообще" а своих нужно вначале 5 лет учить и еще 5 лет стажировать где-то. Можно купить готовое по частям, как сейчас делают с дронами, но это уже совсем другая история