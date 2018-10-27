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(всі!) платимо? В рази більше А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше + Додати

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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

#<123 Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:57 Faceless







Faceless написав: Це просто якесь свято... безглуздя. Це просто якесь свято... безглуздя.

Свято – то завше добре :---)





Про найголовніше – реальну базу оподаткування



Bobua написав: Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!

ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю) Дивимось на елементарні розрахунки вище – і жодної дивності!ВЧВ – не змінились (поки знову не сходжу в крамницю)

Тобто фактично у ваших розрахунках ви взагалі не враховуєте доходи, ви враховуєте тільки витрати без заощаджень.

Але найцікавіше:Тобто фактично у ваших розрахунках ви

Подумав.

Причому що цікаво – ще з самого ранку, після того як відповів і пішов на роботу, одразу задумався, а "раптом я щось рахую не так... а раптом треба ділити на доходи...?"

Відтак, відповідь у мене була ще до Вашого повідомлення!



І вона така:

а) Формула (будь-яка) має бути універсальною і вона повинна працювати вічно й незмінно. Якщо ж при незначному зрушенні умов формула перестає працювати – то це не формула, а просте, пересічне, непотрібне сміття...

б) Податки не можна ділити на доходи, бо як ділити на нуль? Якщо, наприклад, Ви схочете піти в творчу неоплачувану відпустку, або просто відпочити, живучи на заощадження... На що тоді ділити податки закладені в товари й послуги? Бо я ж сподіваюсь, що Ви не запропонуєте мати окремі формули для робочих періодів, і неробочих. "Тут ми граємо, тут не граємо, а в оце все –:оселедців загорнемо"?

в) Заощадження неможливо додати у власні чисті витрати приблизно з тих же причин, з яких не додають євро й долари, та й будь-які інші різні одиниці вимірювання. Бо заощадження містять в собі ще невиплачені податки, які будуть стягнуті лише при купівлі товарів і послуг і точна сума яких наразі достеменно не відома. Можна лише припустити, що вона буде як зараз, але... А Формула повинна працювати як для нескінченності, так і для вузьких проміжків часу!

г) І насамкінець – саме співвідношення податків до власних чистих витрат (ВЧВ) є універсальним мірилом цінності грошей для особи (зокрема і тих грошей, що відібрані під виглядом "сусп.корисних податків"). Цінність саме для Вас! Податки відносно ВЧВ (в разах) – як ніщо інше відображають скільки (в штуках) було забрано саме Вашого життя і наскільки Ви, зі своїм підходом до фінансів, могли би зробити його кращим, якіснішим, якби самі розпоряджались своїми грошима.

А знаючи повну суму власних податків і пропорції розподілу грошей в держбюжеті країни – можна приблизно уявляти скільки ж безкоштовних послуг (напр., медичних) Ви мали би отримувати... І наскільки краще було би купувати їх напряму...





Bobua написав: От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків От що ж Ви таке кажете... Всі хто читав тему з початку прекрасно знають як воно пораховано. І Ви давали зауваження до первинних спроб розрахунків

Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.

Те, що тоді я загострив увагу на складових розрахунку, не означає, що я погоджувався чи погоджуюсь з усім іншим.

Слушно. Просто означає, що знаєте як пораховано...



Розгляньмо "парадокси" (у лапках, бо то не парадокс, а просто некоретні розрахунки) у вашому підході:

- з двох людей, що мають однакові доходи и платять однакові податки з доходу, та людина, що витрачає менше (а більше заощаджує) - виявляється з більшим податковим навантаженням.

- якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. Тільки тому, що ви просто ігноруєте частку, що йде на заощадження. А якщо її додати до отих ваших "ВЧВ", то навіть за вашою методою виходить 59%, а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%.

А якщо у цього умовного персонажа є депозит на 5 000 000 грн під 15%, то його дохід з депозиту (до оподаткування) в 62 500 ви не врахуєте, але врахуєте податки з нього в 12 188 грн, намалюєте бідолазі 537% податковго навантаження, хоча в реальності воно (28 100 + 12 188)/(50 000 + 62 500) = 35,8%.



О. Ви почали рахувати. Це крок у правильному напрямку!

Але покритикую помилки. Одну. Важливу!

Не можна було отак просто закидати заощадження (які містять невитрачені податки) до ВЧВ. А потім ділити податки на цифру в якій є потенційні податки... Не мона так. Всі податки – тягніть вгору, в чисельник дробу.

Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі:

всі гроші 75,776

на руки 50,000

єсв 13,665

19.5% = 12,112

ПДВ 8,333

корп.под.11% = 4,167

всі податки = 38,276

ВЧВ = 37,500

І... барабанний дріб в студію, будь-ласка – податки = 102% від ВЧВ.

Трошки більше Ваших 56.2...59.

102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).

Але це у Вас випадкова помилка. Бо податок від ВЧВ при 10т витрат, Ви порахували майже бездоганно – 375% то майже як у мене в ел.таблиці (377%).



Що з стосується Вашої спроби зарахувати %депо в прибутки..., то це... таке:



інфляція, депозити і т.д.

Bobua написав: Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід. Крім того, не забувайте, до депозит – то не дохід.

Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим).

Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.

Ніяк не можу погодитись. З вами також не погоджується ні економтеорія, що включає до сукупних доходів дохід з капіталу, ні податковий кодекс (недарма проценти від депозитів обкладаються податком на доходи фізосіб, що є цілком логічним та справедливим).Або, як ви вже хочете ігнорувати доходи з депозитів, то ігноруйте й податки з них.

А от уявіть капіталіста, що працюватиме з рентабельністю меншою за інфляцію? Скільки років "протягне"?

- за вашою методою також випливає, що чим нижча ставка по депозиту, тим нібито менше стає "навантаження", при всіх інших рівних умовах: з більшої ставки - більша сума податків, а база у вас залишається та сама (хоч насправді доходи вищі). Виходить, при однакових витратах ваш розрахунок покаже, ніби тримати заощадження під нижчий відсоток - вигідніше.





Ні. Що нижча ставка по депо, то більша ймовірність, що депо% не покривають інфляцію. І тоді вже доведеться шукати якийсь спосіб порахувати інфл.податок.

Емісійний дохід — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей – очевидний, незаперечний і неуникний...

Дохід від вкладу — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи – малоймовірний, ситуативний, а після оподаткування %депо і взагалі, мабуть, неможливий...

Бо не може бути і там дохід, і тут дохід. І на емісії, і на вкладах...

Є сильна підозра, що після оподаткування депо% вони вже НЕ компенсують інфляцію. Це дає нам право не вважати їх доходами.

Якщо хочете – то податки на %депо можна вважати частиною інфляційного податку, що не була компенсована депо%, внаслідок їх податкового заниження.

Крім того, те, що 19.5%, які відібрані від %депо, – названі Податком – дає нам право включати їх до загальної суми податків.



Нема ніякого сенсу плюсувати реальні вирахування з інфляційними втратами купівельної спроможності, вони не є фактичнии витратами.

Уявімо гіпотетичну ситуацію.

Ви не цінуєте гроші. А любите, наприклад старовинні, майстерно виготовлені стільці. І купили десяток на всі заощадження. І тримаєте їх десь, щоби милуватись.

Минає місяць...

І тут в сховок вломлюється сумнівний тип з великим маузером і ще більшим перегаром. Виламує ніжку від стільця і каже, проникливо...: "Це інфляційна втрата. Але вона не є фактичною витратою! Скоро ще прийду..."

Ваша реакція?



І закриваючи тему і ЄСВ, й інфляції та податку на депо% – звертаю Вашу увагу, що наводжу в розрахунку своїх податків три цифри:

* базову (19.5%+ПДВ+корпоративні)

* попередня цифра + ЄСВ

* попередня цифра + податки на депо%.

– саме для Вас. Ігноруйте завеликі цифри, та й по всьому...





Вибачайте, але це якесь арифметичне збочення. Тут геть усе викликає купу питань -

1) і вибір бази для розрахунку,

2) і завищений рівень алокації корпоративних податків (і взагалі їх врахування) ПДВ та акцизів на ціну,

3) і не врахування трансфертів (що не оподатковуться),

4) не врахування частки "сірих" неоподатковуваних доходів,

5) не врахування спрощеної системи оподаткування,

6) не врахування частки доходу, що йде на заощадження взагалі (включаючи доходи від депозиту).



І спираючись на все це, робите гучні висновки про якесь там "нелюдське" оподаткування.

Подумайте над цим.



1 пояснив;

2 на Вашу пропозицію знизив корп.податок до 11% (якби ж так просто було в реал.житті...), розрахунок нижче;

3-5 не враховую, бо не стикаюсь з ним;

6 пояснив.





Розрахунок моїх податків, якщо корпоративні (в ціні товару) = 11.11% (хоча як це може бути, якщо у США вони понад 20%...), і якщо працювати "стандартні" 40год/тиждень:

173% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).

330% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".

379% – якщо додати ще й податки на % з депо.



Мені не стало легше...

Давайте ще якісь податки знизимо...?





Ага. Я ж працюю 20год/тиждень. Тоді:

103% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).

182% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".

231% – якщо додати ще й податки на % з депо.



Ні... Все одно багато...

Ще менше працювати? Нє, не поймуть.

Брати більше відпустки? Не 2міс, а 3? Можна, але податки це слабо зменшить...



Я таки хочу платити лише відсотків 5...10. На щось справді важливе, потрібне, значиме! І за умови, що всі шляхи розкрадання і навіть нецільового використання бюдж.коштів будуть справді перекриті.

Таки треба буде висловити цю свою точку зору в першому турі през.виборів! Добре, що є кандидат, якого можна потицяти всім іншим – як дулю... Свято – то завше добре :---)Про найголовніше –Подумав.Причому що цікаво – ще з самого ранку, після того як відповів і пішов на роботу, одразу задумався, а "раптом я щось рахую не так... а раптом треба ділити на доходи...?"Відтак, відповідь у мене була ще до Вашого повідомлення!І вона така:а) Формула (будь-яка) має бути універсальною і вона повинна працювати вічно й незмінно. Якщо ж при незначному зрушенні умов формула перестає працювати – то це не формула, а просте, пересічне, непотрібне сміття...б) Податки не можна ділити на доходи, бо як ділити на нуль? Якщо, наприклад, Ви схочете піти в творчу неоплачувану відпустку, або просто відпочити, живучи на заощадження... На що тоді ділити податки закладені в товари й послуги? Бо я ж сподіваюсь, що Ви не запропонуєте мати окремі формули для робочих періодів, і неробочих. "Тут ми граємо, тут не граємо, а в оце все –:оселедців загорнемо"?в) Заощадження неможливо додати у власні чисті витрати приблизно з тих же причин, з яких не додають євро й долари, та й будь-які інші різні одиниці вимірювання. Бо заощадження містять в собі ще невиплачені податки, які будуть стягнуті лише при купівлі товарів і послуг і точна сума яких наразі достеменно не відома. Можна лише припустити, що вона буде як зараз, але... А Формула повинна працювати як для нескінченності, так і для вузьких проміжків часу!г) І насамкінець – саме співвідношення податків до власних чистих витрат (ВЧВ) є універсальним мірилом цінності грошей для особи (зокрема і тих грошей, що відібрані під виглядом "сусп.корисних податків"). Цінність саме для Вас! Податки відносно ВЧВ (в разах) – як ніщо інше відображають скільки (в штуках) було забрано саме Вашого життя і наскільки Ви, зі своїм підходом до фінансів, могли би зробити його кращим, якіснішим, якби самі розпоряджались своїми грошима.А знаючи повну суму власних податків і пропорції розподілу грошей в держбюжеті країни – можна приблизно уявляти скільки ж безкоштовних послуг (напр., медичних) Ви мали би отримувати... І наскільки краще було би купувати їх напряму...Слушно. Просто означає, що знаєте як пораховано...О. Ви почали рахувати. Це крок у правильному напрямку!Але покритикую помилки. Одну. Важливу!Не можна було отак просто закидати заощадження (які містять невитрачені податки) до ВЧВ. А потім ділити податки на цифру в якій є потенційні податки... Не мона так. Всі податки – тягніть вгору, в чисельник дробу.Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі:всі гроші 75,776на руки 50,000єсв 13,66519.5% = 12,112ПДВ 8,333корп.под.11% = 4,167всі податки = 38,276ВЧВ = 37,500І... барабанний дріб в студію, будь-ласка – податки = 102% від ВЧВ.Трошки більше Ваших 56.2...59.102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).Але це у Вас випадкова помилка. Бо податок від ВЧВ при 10т витрат, Ви порахували майже бездоганно – 375% то майже як у мене в ел.таблиці (377%).Що з стосується Вашої спроби зарахувати %депо в прибутки..., то це... таке:А от уявіть капіталіста, що працюватиме з рентабельністю меншою за інфляцію? Скільки років "протягне"?Ні. Що нижча ставка по депо, то більша ймовірність, що депо% не покривають інфляцію. І тоді вже доведеться шукати якийсь спосіб порахувати інфл.податок.Емісійний дохід — дохід держави, який одержується від випуску в обіг надлишкових грошей – очевидний, незаперечний і неуникний...Дохід від вкладу — дохід власника грошей, що їх внесено на зберігання до банку чи іншої фінансової установи – малоймовірний, ситуативний, а після оподаткування %депо і взагалі, мабуть, неможливий...Бо не може бути і там дохід, і тут дохід. І на емісії, і на вкладах...Є сильна підозра, що після оподаткування депо% вони вже НЕ компенсують інфляцію. Це дає нам право не вважати їх доходами.Якщо хочете – то податки на %депо можна вважати частиною інфляційного податку, що не була компенсована депо%, внаслідок їх податкового заниження.Крім того, те, що 19.5%, які відібрані від %депо, – названі Податком – дає нам право включати їх до загальної суми податків.Уявімо гіпотетичну ситуацію.Ви не цінуєте гроші. А любите, наприклад старовинні, майстерно виготовлені стільці. І купили десяток на всі заощадження. І тримаєте їх десь, щоби милуватись.Минає місяць...І тут в сховок вломлюється сумнівний тип з великим маузером і ще більшим перегаром. Виламує ніжку від стільця і каже, проникливо...: "Це інфляційна втрата. Але вона не є фактичною витратою! Скоро ще прийду..."Ваша реакція?І закриваючи тему і ЄСВ, й інфляції та податку на депо% – звертаю Вашу увагу, що наводжу в розрахунку своїх податків три цифри:* базову (19.5%+ПДВ+корпоративні)* попередня цифра + ЄСВ* попередня цифра + податки на депо%.– саме для Вас. Ігноруйте завеликі цифри, та й по всьому...1 пояснив;2 на Вашу пропозицію знизив корп.податок до 11% (якби ж так просто було в реал.житті...), розрахунок нижче;3-5 не враховую, бо не стикаюсь з ним;6 пояснив.Розрахунок моїх податків, якщо корпоративні (в ціні товару) = 11.11% (хоча як це може бути, якщо у США вони понад 20%...), і якщо працювати "стандартні" 40год/тиждень:173% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).330% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".379% – якщо додати ще й податки на % з депо.Мені не стало легше...Давайте ще якісь податки знизимо...?Ага. Я ж працюю 20год/тиждень. Тоді:103% – відносно ВласнихЧистихВитрат (ВЧВ).182% – якщо додати 22% ЄСВ, які, ніби-то, може, віддадуть, колись... (у вигляді пенсії). Або не віддадуть. Взагалі... Від слова "зовсім".231% – якщо додати ще й податки на % з депо.Ні... Все одно багато...Ще менше працювати? Нє, не поймуть.Брати більше відпустки? Не 2міс, а 3? Можна, але податки це слабо зменшить...Я таки хочу платити лише відсотків 5...10. На щось справді важливе, потрібне, значиме! І за умови, що всі шляхи розкрадання і навіть нецільового використання бюдж.коштів будуть справді перекриті.Таки треба буде висловити цю свою точку зору в першому турі през.виборів! Добре, що є кандидат, якого можна потицяти всім іншим – як дулю... А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Bobua Повідомлень: 627 З нами з: 24.08.10 Подякував: 54 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 14:09 Re: А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази бі Я вас почув. Ви не хочете оперувати часткою, що йде на заощадження і доходами, бо є періоди, коли можна витрачати суто заощадження.

Я ж в принципі не погоджуюсь з концентрацією на отих ВЧВ та тим, що беруться до бази розрахунку.

Ви вибрали для "універсалізацїї" абсурд, ділити податки з того, що не враховуєте на частку того доходу, з якого вони сплачені. Чим більше заощаджує те тим типу гірше виходить цифра, що геть нічого не показує. Взагалі. З того, що один, живучи на крупах і заощаджуючи 75% доходів, сумарно (з податками з відсотків) сплачує в кілька разів більше за суму, що витратив на крупи, а інший з меншими доходами але більшими витратами має цей показник в кілька разів менше, нічого не каже ні про які блага що вони нібито мають отримати. Включаючи ще й те, що податкова система є ще й інструментом перерозподілу, а не тільки фінансування суспільних благ.

Щодо інфляції. Якщо й рахувати її як витрати, то називається "неявними витратами". Їх можна використовувати для оцінки реальної прибутковості, але геть не правильно змішувати з реальними витратами, як то ви робите. Депозити нікому нічого не винні, зокрема покривати чи не покривати інфляцію.

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Модератор Повідомлень: 22404 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1092 раз. Подякували: 5012 раз. Профіль 5 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 11:49 Faceless написав: Я вас почув.

Я вас почув.

Можливо...

Але, припускаю, що одразу ж задіяли захисне відсторонення. (чит.нижче).



Я ж в принципі не погоджуюсь з концентрацією на отих ВЧВ та тим, що беруться до бази розрахунку.



Я зрозумів...

Я вже бачив таку реакцію.

Самі розрахунки займають пару хвилин навіть на калькуляторі. Але щойно людина дізнається, що її податки = 127(102)% ВласнихЧистихВитрат – вона завмирає як оглушена. І типова реакція – сказати: "краще б цього не знати", або почати обговорювати якусь іншу, "важливішу" проблему...



І це зрозуміла реакція!

Коли стикаєшся з таким WTF, то передусім виникає бажання знайти якусь помилку з розрахунках. А якщо ж вони надто прості й помилка неможлива – то це оглушує...



Так само і у Вас.

Показовими є ці Ваші слова (підкреслив):

.

- якщо умовна людина має чистого доходу 50 000 грн на місяць, з яких сплачує (так і бути, додамо, як ви любите, ЕСВ), грубо, 13 500 ЕСВ + 12 100 ПДФО+ВЗ = 25 600 грн. Якщо вона витрачає з цього доходу лише 10 000 то (нехай ПДВ + "перенесені" корпоративні податки, збори й акцизи, умовно, разом складатимуть 25% від ціни), то за вашим розрахунком навантаження на неї буде 25 600 + 2 500 = 28 100 грн на 7 500 грн "ВЧВ", або 375%. , а за нормальним підрахунком, де за базу береться чистий дохід - 56,2%.



Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі:

всі гроші 75,776

на руки 50,000

єсв 13,665

19.5% = 12,112

ПДВ 8,333

корп.под.11% = 4,167

всі податки = 38,276

ВЧВ = 37,500

102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором). Я відтворив Ваш розрахунок для людини типу від "зарплати до зарплати" (саме так зао. можна додати до ВЧВ, але вже в очищеному вигляді) і цифри такі:всі гроші 75,776на руки 50,000єсв 13,66519.5% = 12,112ПДВ 8,333корп.под.11% = 4,167всі податки = 38,276ВЧВ = 37,500102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини, за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором).

Я розумію, чому Ви вважаєте "чистим доходом" в "норм.розрахунках" – оті 50т.

Я розумію, чому врахували в податки лише єсв, 19.5% і 2500 з потрачених 10т. І чому не відняли хоча б ці 2500 від т.з. "чистого доходу".

Я розумію, чому для Вас нормальними є 56.2% податків, і чому Ви не готові віднімати з "чистого доходу" податки, які є (і будуть) в ціні товарів (навіть при смішному % корп.податків=11.1%)

Навіть якщо Ви не є представником держави (який живе на наші податки), а працівником (що їх платить), то я розумію Вашу реакцію.

Бо навіть 102%, не кажучи вже про 127% – то ненормально, то страшно, то дико...

Це такий гоп-стоп, що на голову він не налазить...

Саме тому, мабуть, Ви і не можете визнати, що ВласніЧистіВитрати – то і є справжній чистий дохід (для людей типу "від зарплати, до зарплати", та й для всіх інших, в кінцевому підсумку – теж... "скільки б мотузочка не вилась...")



Альберт Гор гарно описував таке неприйняття і відсторонення:

Земля у рівновазі.

...

Хоча іноді важко зрозуміти їхнє значення, але на сьогодні ми маємо перевірені разючі факти, що сигналізують про шкоду від нашого втручання в довкілля: то збільшення кількості днів, коли температура перевищує 100 градусів за Фаренгейтом, то підвищена інтенсивність, з якою Сонце обпалює нашу шкіру, то повторюваність публічних обговорень того, що робити із щораз більшими горами відходів. Але наша реакція на ці сигнали дивує. Чому ми не почали докладати енергійних зусиль для порятунку довкілля? Можна підійти до цього питання з іншого боку: чому одні образи вражають нас, змушуючи негайно діяти і привертають нашу увагу до пошуку ефективної реакції? І чому інші образи, іноді не менш яскраві, викликають натомість своєрідний параліч, привертають нашу увагу не до пошуку відповіді, а радше до зручного і менш болісного відсторонення?

Опосередковано відвідання Північного полюса спонукало мене до роздумів над цим питанням з іншого кута зору і зробило їх ще невідкладнішими. На підводному човні я мав нагоду подивитися крізь перископ на півпрозоре дно крижаного масиву Північного полюса. Те, що я бачив, викликало клаустрофобію, і якоїсь миті я раптом згадав про трьох китів, що опинилися в крижаному полоні у Бофортовому морі кілька років тому. Щоб зняти на плівку їх відчайдушну боротьбу за повітря, з чотирьох континентів прибули телевізійники і так збурили емоції в усьому світі, що невдовзі на місце події зібралося чимало науковців та рятувальників. Після того, як кілька складних планів порятунку зазнали невдачі, величезний криголам з Радянського Союзу прорубав прохід у кризі для тих двох китів, що вижили. Разом з мільйонами інших я тішився їхнім звільненням, але там, на підводному човні, мені спало на думку: якщо ми спричинюємо смерть сотні видів щодня — саме так вважають багато вчених, — то за час випробування, що випало на долю китів, із Землі зникли приблизно 2000 живих видів. Вони зникли назавжди — непомічені.

Так само, коли у Техасі маленька дівчинка на ім'я Джесіка Мак-клур впала в колодязь, її випробування та історія наступного порятунку легіоном героїчних чоловіків і жінок привернули увагу сотні телекамер та журналістів, що передавали усі подробиці сотням мільйонів людей. У цьому випадку наша реакція на ситуацію також виглядає спотвореною: упродовж трьох днів випробування Джесіки понад 100 тисяч хлопчиків та дівчаток її віку і ще молодших померли від того, чому можна було запобігти — переважно від голоду і проносу, внаслідок неврожаїв та недолугої політики. Поки вони боролися за життя, в жодній телекамері не було видно їхніх облич, що прагнуть повідомити стривоженому світу про свою біду. Вони померли ніким не помічені. Чому?

Можливо, частина відповіді полягає у тому, що ефективно зреагувати — непроста справа. Якщо вирішення проблеми, що змальована в телевізійному образі, вимагатиме більших зусиль чи жертв, ніж ми готові собі уявити, а запобігти трагедії не здатні навіть максимальні зусилля якоїсь окремої людини, ми спокушаємось розірвати зв'язок між стимулом і моральним вчинком. Як тільки такий вчинок вважається неможливим, образ, що певний час спонукав нас до пошуку рішення, вже не є спонукою, а віддає болем. З цієї миті ми починаємо реагувати не на образ, а на біль, ним викликаний, і таким чином розриваємо найважливіший зв'язок у нашому ставленні до світу: зв'язок між нашим розумом і почуттями. Наші очі тьмяніють, а серця замикаються. Ми дивимося, але нічого не бачимо. Ми слухаємо, але відмовляємося чути.

Все ще існує стільки гнітючих картин руйнації довкілля, що іноді здається неможливим осягнути їх. Перед розглядом самих загроз, було б корисно їх класифікувати і таким чином зібратися з думками і почуттями для того, щоб спромогтися адекватно реагувати.

У пригоді може стати система, запозичена з військової справи, де зазвичай конфлікт відносять до однієї з трьох категорій, залежно від театру дій. Існують «локальні» сутички, «регіональні» бої та «стратегічні» конфлікти. Ця третя категорія передбачає конфлікти, що становлять загрозу для виживання нації і мають розглядатися у глобальному контексті.



Я (разом з Майклом Крайтоном, книга "Держава Страху") не вірю в глоб.потепління.

Але я бачу і чую 102(127)% податків, бо, мабуть, ще не втратив надії знайти легке вирішення цієї проблеми.

Хоча, можливо, це і наївно з мого боку...



Чим більше заощаджує те тим типу гірше виходить цифра, що геть нічого не показує. Взагалі.

Я думаю, що Ви розумієте, якщо не заблокували ці думки – ця цифра показує податок на даний час, для періоду, який розглядаєте.

Щоб не зациклюватись на ній, можемо уявити, що людина якийсь час не працюваватиме (і там буде 33(50)% податків – а середнє {за увесь час витрачання заробітку} – вийде 102(127)%). Або ж – просто важати, що людина накопичує на велику покупку – і тоді вийде, що вона таки живе "від зарплати до зарплати" і з рівномірним податком 102(127)%.

Розрахунок був вище:

102% – це буде середнє співвідношення податків до ВЧВ за все життя цієї людини [яка тратить 10т з "чистої" зарплати в 50т], за умови, що вона працюватиме 1рік з кожних 5-ти (50т/10т=5). 377% податків вона платитиме в рік праці, і 33% – решту 4 роки. (33%*4+377%)/5=102% (спец.порахував калькулятором). Можливо...Але, припускаю, що одразу ж задіяли захисне відсторонення.(чит.нижче).Я зрозумів...Я вже бачив таку реакцію.Самі розрахунки займають пару хвилин навіть на калькуляторі. Але щойно людина дізнається, що її податки = 127(102)% ВласнихЧистихВитрат – вона завмирає як оглушена. І типова реакція – сказати: "краще б цього не знати", або почати обговорювати якусь іншу, "важливішу" проблему...І це зрозуміла реакція!Коли стикаєшся з таким WTF, то передусім виникає бажання знайти якусь помилку з розрахунках. А якщо ж вони надто прості й помилка неможлива – то це оглушує...Так само і у Вас.Показовими є ці Ваші слова (підкреслив):Я розумію, чому Ви вважаєте "чистим доходом" в "норм.розрахунках" – оті 50т.Я розумію, чому врахували в податки лише єсв, 19.5% і 2500 з потрачених 10т. І чому не відняли хоча б ці 2500 від т.з. "чистого доходу".Я розумію, чому для Вас нормальними є 56.2% податків, і чому Ви не готові віднімати з "чистого доходу" податки, які є (і будуть) в ціні товарів (навіть при смішному % корп.податків=11.1%)Навіть якщо Ви не є представником держави (який живе на наші податки), а працівником (що їх платить), то я розумію Вашу реакцію.Бо навіть 102%, не кажучи вже про 127% – то ненормально, то страшно, то дико...Це такий гоп-стоп, що на голову він не налазить...Саме тому, мабуть, Ви і не можете визнати, що(для людей типу "від зарплати, до зарплати", та й для всіх інших, в кінцевому підсумку – теж... "скільки б мотузочка не вилась...")Альберт Гор гарно описував таке неприйняття і відсторонення:Я (разом з Майклом Крайтоном, книга "Держава Страху") не вірю в глоб.потепління.Але я бачу і чую 102(127)% податків, бо, мабуть, ще не втратив надії знайти легке вирішення цієї проблеми.Хоча, можливо, це і наївно з мого боку...Я думаю, що Ви розумієте, якщо не заблокували ці думки – ця цифра показує податок на даний час, для періоду, який розглядаєте.Щоб не зациклюватись на ній, можемо уявити, що людина якийсь час не працюваватиме (і там буде 33(50)% податків – а середнє {за увесь час витрачання заробітку} – вийде 102(127)%). Або ж – просто важати, що людина накопичує на велику покупку – і тоді вийде, що вона таки живе "від зарплати до зарплати" і з рівномірним податком 102(127)%.Розрахунок був вище: А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Bobua Повідомлень: 627 З нами з: 24.08.10 Подякував: 54 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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dymdym