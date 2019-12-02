А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24
Бюджет 2018 - 1,2 трлн грн, из которых 0,3 трлн - кредиты
ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:51
Сорян, кредиты там написано, что только 2 млрд грн.
Мне казалось явно в разы больше.
Тогда 1,2/3,6 = 33%.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:37
M-A-X
Еееее... А з якого дива все ВВП мало би потрапляти в держбюджет? Вже ж давно нема ссср.
Навпаки – в ідеалі держбюджету взагалі майже не мало бути.
Лише ефективні, прозорі бюджети людей, громад...
Гроші мають бути у розпорядженні тверезомислячих людей, які їх заробили і цінують...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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