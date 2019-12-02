А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

Додано: Пон 02 гру, 2019 23:37

M-A-X



Еееее... А з якого дива все ВВП мало би потрапляти в держбюджет? Вже ж давно нема ссср.

Навпаки – в ідеалі держбюджету взагалі майже не мало бути.

Лише ефективні, прозорі бюджети людей, громад...



Гроші мають бути у розпорядженні тверезомислячих людей, які їх заробили і цінують...

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329

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