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українського валютного форуму Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму + Додати

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Додано: Вів 11 вер, 2018 12:04 Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму 26 вересня 2018 року у Києві відбудеться Перший український валютний форум, на якому експерти обговорять питання валютної лібералізації в нашій країні.



У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.



Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.



У форумі візьмуть участь:



Від Національного банку України:



Перший заступник голови правління – Катерина Рожкова.

Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків – Емал Бахтарі.

Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу – Віталій Черняк.



Від Верховної Ради України:



Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності – Михайло Довбенко.

Від профільних асоціацій:



Виконавчий директор «Незалежної асоціації банків України» – Олена Коробкова.

Голова Правління Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» – Ганна Замазєєва.



Від бізнесу:



Sales and analytics компанії Bloomberg – Ірина Ткаченко.

Голова правління ПАТ «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравець.

Директор казначейства Банку Кредит Дніпро – Олег Курінний.

Керівник проекту Центр Персонального Банкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК» – Дмитро Кононець.

Співзасновник фінансового порталу Мінфін – Євген Ізмайлов.



Своєю експертною думкою на тему валютної лібералізації поділяться:



- Головний фінансовий аналітик, ТОВ «РА “Експерт-Рейтинг“», к. е. н. – Віталій Шапран.

- Колишній трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.

- Відомий фінансист, президент інвестиційної групи “Універ“– Тарас Козак.

- Український економіст, політолог, громадський діяч, автор книги «Як підняти українську економіку» – Андрій Новак.

- Керівник банківської та фінансової практики, керівник практики FinTech, ЮФ Evris – Сергій Паперник.



У виставковій зоні форуму відбудеться презентація і тест-драйв першого в Україні валютомату від компанії 3S.



Детальніше ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на сайті .

Організатори форуму: компанія BankOnline фінансовий портал Мінфін асоціація ВАФК.

Місце проведення: Київ, вул. Басейна, 2А, TAO Event Hall.



https://news.finance.ua/ua/news/-/43425 ... ogo-forumu року у Києві відбудеться Перший український валютний форум, на якому експерти обговорять питання валютної лібералізації в нашій країні.У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.У форумі візьмуть участь:Від Національного банку України:Перший заступник голови правління – Катерина Рожкова.Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків – Емал Бахтарі.Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу – Віталій Черняк.Від Верховної Ради України:Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності – Михайло Довбенко.Від профільних асоціацій:Виконавчий директор «Незалежної асоціації банків України» – Олена Коробкова.Голова Правління Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» – Ганна Замазєєва.Від бізнесу:Sales and analytics компанії Bloomberg – Ірина Ткаченко.Голова правління ПАТ «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравець.Директор казначейства Банку Кредит Дніпро – Олег Курінний.Керівник проекту Центр Персонального Банкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК» – Дмитро Кононець.Співзасновник фінансового порталу Мінфін – Євген Ізмайлов.Своєю експертною думкою на тему валютної лібералізації поділяться:- Головний фінансовий аналітик, ТОВ «РА “Експерт-Рейтинг“», к. е. н. – Віталій Шапран.- Колишній трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.- Відомий фінансист, президент інвестиційної групи “Універ“– Тарас Козак.- Український економіст, політолог, громадський діяч, автор книги «Як підняти українську економіку» – Андрій Новак.- Керівник банківської та фінансової практики, керівник практики FinTech, ЮФ Evris – Сергій Паперник.У виставковій зоні форуму відбудеться презентація і тест-драйв першого в Україні валютомату від компанії 3S.Організатори форуму: компанія BankOnline фінансовий портал Мінфін асоціація ВАФК.Місце проведення: Київ, вул. Басейна, 2А, TAO Event Hall. Ірина_

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