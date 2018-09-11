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ФУНДАМЕНТ – КТО НАЛАДИТ ДИАЛОГ? НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА, КАК ФУНДАМЕНТ – КТО НАЛАДИТ ДИАЛОГ? + Додати

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на тему Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.

Додано: Вів 11 вер, 2018 18:39 НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА, КАК ФУНДАМЕНТ – КТО НАЛАДИТ ДИАЛОГ?



В течение последних десяти лет в сфере налогообложения сложился негативный стереотип поведения, переломить который задача не из легких.



Низкий уровень налоговой культуры в обществе, недоверие украинцев к отечественной системе налогообложения, уклонение от уплаты налогов и уход в тень – все это негативно влияет на экономику Украины, провоцируя рост правонарушений, ухудшая инвестиционный климат, и, в конечном итоге, негативно сказываясь на каждом из нас.



Замкнутый круг, выходом из которого должно быть развитие понимания для каждой из сторон: для государства – в потребностях и психологии бизнеса, ответственности в распределении бюджета, для бизнеса – в ответственности за новые уровни производства и качество выпущенной продукции одновременно с уплатой налогов.



Сложившаяся ситуация сформировала потребность, подвигнув тех, кто к ней небезразличен, к созданию новых структур , которые помогают в разрешении наиболее «острых» проблем в сфере налогообложения.



Так, в 2014 году бизнесменом Константином Кругловым была создана Ассоциация «Налоги Украины» , главная миссия которой – помощь в защите интересов налогоплательщиков в ходе предъявления им необоснованных налоговых претензий со стороны фискальных органов, а также помощь в понимании методов взаимодействия с системой, с целью дальнейшего развития бизнеса и его успешного роста.



«Для меня стало очевидным, что «игры с налогами» затеваются по двум основным причинам: непрозрачное распределение собранных налогов и низкий уровень налоговой культуры в обществе, отсутствие четкого понимания, что “налоги есть плата за возможность жить в цивилизованном обществе”», — отметил Константин Круглов.



Вопрос улучшения качества образования на сегодня является одним из наиболее «болезненных» для многих сфер. Из-за низкого уровня образования страдает, в итоге, бизнес, экономика и каждый украинец.



Незнание, нежелание постигать новое и развиваться, приводит к тому, что ряд сфер постепенно атрофируется. В связи с постоянно меняющейся динамикой рынка и кризисами, мы не успеваем строить бизнес-сообщество, которое будет со здоровым пониманием относиться к себе, своей профессии, качеству своей работы и стремится быть профессионалами с большой буквы.



Несмотря на здоровый дух и силу воли украинцев, «наш человек» стал ленив, теряет суть существования, умаляет достоинство и пренебрегает профессионализмом, перекладывая ответственность на других: страну, правительство, власть.



В итоге мы оказываемся в ситуации, когда работодатель находится в тупике. Множество перспективных вакансий «не закрываются» в связи с отсутствием на рынке квалифицированных специалистов.



Чтобы в перспективе через 5-10 лет в Украине сформировался хотя бы небольшой «костяк» специалистов в вопросах налогового консалтинга, в 2015 году был создан Учебный центр налоговых консультантов , – платформа подготовки специалистов широкого спектра знаний для законного решения налоговых вопросов.



Ассоциация и Учебный центр – две организации , которые служат единой цели – повысить уровень налоговой культуры в Украине и поднять экономику страны.



«За эти четыре года нам удалось “воспитать” более 50 налоговых консультантов – специалистов широкого спектра знаний, которые не только качественно выполняют поставленные перед ними задачи, но действуют законно и, прежде всего, заботятся о повышении уровня культуры налогообложения, понимая ее ценность для государства», — отметил Константин Круглов.



Ассоциация и Учебный центр поддерживают культурные события в Украине , принимают участие в фестивалях, выставках, организовывают бизнес-завтраки, в ходе которых обсуждаются наиболее острые проблемы в сфере налогообложения, законодательства и финансов.



Еще одним проектом, который стартовал при поддержке К. Круглова, является образовательный проект «Премьер Лига». Путем внедрения и реализации лидерской образовательной программы, «Премьер Лига» формирует и развивает открытый кадровый резерв на уровне «Университет – предприятие». Такая потребность продиктована самим рынком и необходимостью «растить» специалистов уже со студенческой скамьи, а в идеале, — со школьной парты.



В этой связи на протяжении последних трех лет был создан ряд инициатив, нацеленных на развитие юных украинцев и оказание им помощи в раскрытии потенциала, основным среди которых стал проект «Премьер Лига».



В его рамках состоялся ряд тренингов и модулей для украинской молодежи – школьников, студентов, выпускников. Константин Круглов лично прочел несколько лекций о лидерстве, потенциале и ежедневных вызовах, которые бросает мир бизнеса.



«Проект “Премьер Лига” является скорее следствием, чем причиной. Какая польза устранять «симптомы» и при этом не «лечить»? Для меня важно помочь подрастающему поколению украинцев понять, как раскрыть потенциал, сформировать конкурентоспособное мировоззрение и лидерские качества. Оздоравливать экономический потенциал украинского бизнеса будут те, кому сейчас всего 16 или 18 лет. А то, как они его будут оздоравливать, – задача для каждого из нас», — отметил Константин Круглов.



Фраза «наше будущее в наших руках» перешла в разряд клише, в связи с чем, не до конца осознается ее глубина. Чтобы управлять будущим, необходимо уже сейчас понимать важность вопроса и потребность рынка, взять на себя полную ответственность, и тогда, шаг за шагом, делать, строить, учить, организовывать, подталкивать, мотивировать к изменениям самого себя и каждого в отдельности.



Украина – это государство, путь которого еще только начинается. Это великая держава, которую ждет большое будущее и расцвет, но без осознанности нации, без понимания глубинных проблем и непрерывного поиска путей их решения, развитие государства будет сложным. Впереди нас ждет множество задач и неразрешенных вопросов, которые требуют упорства и непрерывной работы.



Давайте строить будущее Украины вместе!



http://tctc.org.ua/04-09-2018-nalogovay ... v-ukraine/ НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА, КАК ФУНДАМЕНТ – КТО НАЛАДИТ ДИАЛОГ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ В УКРАИНЕ?В течение последних десяти летНизкий уровень налоговой культуры в обществе, недоверие украинцев к отечественной системе налогообложения, уклонение от уплаты налогов и уход в тень – все это негативно влияет на экономику Украины, провоцируя рост правонарушений, ухудшая инвестиционный климат, и, в конечном итоге, негативно сказываясь на каждом из нас.Замкнутый круг, выходом из которого должно быть развитие понимания для каждой из сторон: для государства – в потребностях и психологии бизнеса, ответственности в распределении бюджета, для бизнеса – в ответственности за новые уровни производства и качество выпущенной продукции одновременно с уплатой налогов.Сложившаяся ситуация, которые помогают в разрешении наиболее «острых» проблем в сфере налогообложения.Так,, главная миссия которой – помощь в защите интересов налогоплательщиков в ходе предъявления им необоснованных налоговых претензий со стороны фискальных органов, а также помощь в понимании методов взаимодействия с системой, с целью дальнейшего развития бизнеса и его успешного роста.«Для меня стало очевидным, что «игры с налогами» затеваются по двум основным причинам: непрозрачное распределение собранных налогов и низкий уровень налоговой культуры в обществе, отсутствие четкого понимания, что “налоги есть плата за возможность жить в цивилизованном обществе”», — отметил Константин Круглов.Вопрос улучшения качества образования на сегодня является одним из наиболее «болезненных» для многих сфер. Из-за низкого уровня образования страдает, в итоге, бизнес, экономика и каждый украинец.Незнание, нежелание постигать новое и развиваться, приводит к тому, что ряд сфер постепенно атрофируется. В связи с постоянно меняющейся динамикой рынка и кризисами, мы не успеваем строить бизнес-сообщество, которое будет со здоровым пониманием относиться к себе, своей профессии, качеству своей работы и стремится быть профессионалами с большой буквы.Несмотря на здоровый дух и силу воли украинцев, «наш человек» стал ленив, теряет суть существования, умаляет достоинство и пренебрегает профессионализмом, перекладывая ответственность на других: страну, правительство, власть.В итоге мы оказываемся в ситуации, когда работодатель находится в тупике. Множество перспективных вакансий «не закрываются» в связи с отсутствием на рынке квалифицированных специалистов., – платформа подготовки специалистов широкого спектра знаний для законного решения налоговых вопросов., которые служат единой цели – повысить уровень налоговой культуры в Украине и поднять экономику страны.«За эти четыре года нам удалось “воспитать” более 50 налоговых консультантов – специалистов широкого спектра знаний, которые не только качественно выполняют поставленные перед ними задачи, но действуют законно и, прежде всего, заботятся о повышении уровня культуры налогообложения, понимая ее ценность для государства», — отметил Константин Круглов., принимают участие в фестивалях, выставках, организовывают бизнес-завтраки, в ходе которых обсуждаются наиболее острые проблемы в сфере налогообложения, законодательства и финансов.Еще одним проектом, который стартовал при поддержке К. Круглова, является образовательный проект «Премьер Лига». Путем внедрения и реализации лидерской образовательной программы, «Премьер Лига» формирует и развивает открытый кадровый резерв на уровне «Университет – предприятие». Такая потребность продиктована самим рынком и необходимостью «растить» специалистов уже со студенческой скамьи, а в идеале, — со школьной парты.В этой связи на протяжении последних трех лет был создан ряд инициатив, нацеленных на развитие юных украинцев и оказание им помощи в раскрытии потенциала, основным среди которыхВ его рамках состоялся ряд тренингов и модулей для украинской молодежи – школьников, студентов, выпускников. Константин Круглов лично прочел несколько лекций о лидерстве, потенциале и ежедневных вызовах, которые бросает мир бизнеса.«Проект “Премьер Лига” является скорее следствием, чем причиной. Какая польза устранять «симптомы» и при этом не «лечить»? Для меня важно помочь подрастающему поколению украинцев понять, как раскрыть потенциал, сформировать конкурентоспособное мировоззрение и лидерские качества. Оздоравливать экономический потенциал украинского бизнеса будут те, кому сейчас всего 16 или 18 лет. А то, как они его будут оздоравливать, – задача для каждого из нас», — отметил Константин Круглов.Фраза «наше будущее в наших руках» перешла в разряд клише, в связи с чем, не до конца осознается ее глубина. Чтобы управлять будущим, необходимо уже сейчас понимать важность вопроса и потребность рынка, взять на себя полную ответственность, и тогда, шаг за шагом, делать, строить, учить, организовывать, подталкивать, мотивировать к изменениям самого себя и каждого в отдельности.Украина – это государство, путь которого еще только начинается. Это великая держава, которую ждет большое будущее и расцвет, но без осознанности нации, без понимания глубинных проблем и непрерывного поиска путей их решения, развитие государства будет сложным. Впереди нас ждет множество задач и неразрешенных вопросов, которые требуют упорства и непрерывной работы. taxukraineorg Повідомлень: 142 З нами з: 11.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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