Додано: Сер 17 чер, 2026 16:24

M-Audio написав: Hotab написав: не сплачуючий подати - це теж вор. Але у тих, хто в цей загальний котел кидає. Бо з котла їдять всі. А отже і кидати треба всім. не сплачуючий подати - це теж вор. Але у тих, хто в цей загальний котел кидає. Бо з котла їдять всі. А отже і кидати треба всім. Наведу знову приклад, щоб не забували. От пан, наприклад, флай. Заробив 100 гривень, з яких 50 віддав державі, як вона і хотіла. І ще є пан яма, який заробив 1000 гривень, з яких віддав 200 державі, і ще 100 витратив на те, щоб віддати державі всього 200, а не 500, як вона хотіла. При цьому з котла пан флай з'їв на 100, а пан яма на 70, бо він не завжди може їсти те, що з того котла наливають. То й хто кого тоді обікрав в цьому випадку?



Всі імена і числа суто для зразку, будь-які співпадіння буков з цифрами випадкові, і не вказують на конкретні особистості чи ситуації. Наведу знову приклад, щоб не забували. От пан, наприклад, флай. Заробив 100 гривень, з яких 50 віддав державі, як вона і хотіла. І ще є пан яма, який заробив 1000 гривень, з яких віддав 200 державі, і ще 100 витратив на те, щоб віддати державі всього 200, а не 500, як вона хотіла. При цьому з котла пан флай з'їв на 100, а пан яма на 70, бо він не завжди може їсти те, що з того котла наливають. То й хто кого тоді обікрав в цьому випадку?Всі імена і числа суто для зразку, будь-які співпадіння буков з цифрами випадкові, і не вказують на конкретні особистості чи ситуації.

А я не шукаю імя або группу - крайніх...Я пояснюю де на моє ІМХО поганоІ ХТО може це погано виправити...Так отНайгірше це коли найбідніші які живуть виключно за зарплату - отримують НАЙВИЩИЙ рівень оподаткування їх доходів (до 50% від створеного вони віддають у вигляді податків на зарплату, а так як зарплата їх єдиний дохід - то вони в найгіршій ситуації.Коли мене запитають - так що робити -відповім.Модернізувати податки на зарплату в сторону зниження для найбідніших( бо маразм, з одного боку НАЙБІЛЬШЕ з них ЗАБИРАЄМО - щоб потім їм же це повернути , але вже з істеричними заявами що хтось з зібраного вкрав і не все розділив(або не так)ТобтоЧим менше заберемо в бідних - тим менше їм же роздавати...Тому наприклад підняти ціну на електроенергію до 10 грн з одночасним опусканням для юриків до 10 грн - це крок вірний...Тепер даліАле знизивши обєм того що забираємо -ми не зможемо знизити на стільки ж обєм того що роздаємо , бо є ОБЄКТИВНІ причини (інваліди , діти сироти , пенсіонери)Значить треба знайти в кого забрати..І от тут я й кажуа - підняти ставку з якої розраховуються податки для єдиноподатників як мінімум в два-три рази ( але навіть за це все не перекриємо , бо єдиний податок 1 млн а загальна система 10 млн , навряд чи можна навантажити 1 млн настільки щоб він перекрив втрати від розвантаження 10 млн)б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...Бо виглядає смішноЯкщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсва якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ)Питання на засипкуМи що розвиваємо віртуальні фінансові послуги за рахунок загроблення розвитру реального виробництва?І останнєЧим менше буде СКРИТИХ дотацій і чим нижче оподаткування ЗАРПЛАТИ - тим вигідніше сьогоднішнім халявщикам виходити з тіні.Бо толкуОдне діло коли ти всім дулі крутиш і купуєш газ/електрику/безоплатну освіту дітей - за рахунок податків які сплатили іншіІ зовсім інше, коли всі платять ринкову ціну...Тоді хочеш не хочеш а змушений будеш шукати роботу.А от ці різні обмеження в 400 000 грн-це якраз і є тією палицею яка зажене хитровимаханих в офіційну економіку..А товирішив купити путівку/машину/квартиру а тобі раз - і покажи звідки гроші...Не маєш то дулю тобі з маком а не виїзд за кордон чи отримання спадщини...Законодавчо ввести положення щоЛюдина має сплатити мінімум ( цифра до обговорення) 5000 грн податків в середньому за кожен місяць який пройшов з моменту досягнення нею 18?-19?-22? років.Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне.