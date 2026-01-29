Додано: Сер 17 чер, 2026 15:42

Эвиан-ле-Бен, Франция/Дюбе, 17 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что достигнутое на этой неделе соглашение о прекращении огня с Ираном не является окончательным, и что он может возобновить бомбардировки, если ему это не понравится.

«Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы снова начнем стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы», — заявил Трамп на саммите G7 во Франции.

«Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им в голову, понятно?»

Краткое содержание

- Заявление лидеров подчеркивает растущее влияние Украины.

- Трамп подчеркнул, что сделка с Ираном не является окончательной и может возобновить бомбардировки.

- Обсуждение важнейших минеральных ресурсов состоится в заключительный день саммита.

Эвиан-ле-Бен, Франция, 17 июня (Reuters) - В среду президент США Дональд Трамп заявил собравшимся мировым лидерам: «Я здесь главный», признав при этом улучшение боевых условий для Украины и выступив с единым обещанием поддержки и новыми санкциями против России.

......Совместное заявление и комментарии лидеров свидетельствуют о том, что Трамп, после многих лет скептицизма, склонился к аргументам Зеленского. Саммит G7 в Канаде в прошлом году завершился без выработки единой позиции по Украине.

Однако любые надежды на то, что удастся заставить Москву пойти на мирные переговоры, по-прежнему зависят от обещаний Трампа , которые могут оказаться труднодостижимыми. Было неясно, состоятся ли двусторонние переговоры Трампа и Зеленского, и также остается неясным, позволит ли Трамп истечь сроку действия исключений из санкций, ограничивающих экспорт российской нефти, теперь, когда он заключил предварительное соглашение с Ираном.