Акции застройщиков
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:39
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Додано: Чет 13 вер, 2018 11:45
Компания сделала подборку предложений в уже готовых жилых комплексах с дополнительной скидкой от 3-20%. Также есть отдельные квартиры, которые распродают с дополнительной скидкой 10%.
С интересными акциями по недвижимости можно ознакомиться здесь:
https://minfin.com.ua/2018/09/13/34892228/
Assistant_Portal
Повідомлень: 542
З нами з: 01.09.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
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Відповісти на тему
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