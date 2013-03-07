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Акции застройщиков
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:39

Акции застройщиков

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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:45

Киевгорстрой

Компания сделала подборку предложений в уже готовых жилых комплексах с дополнительной скидкой от 3-20%. Также есть отдельные квартиры, которые распродают с дополнительной скидкой 10%.

С интересными акциями по недвижимости можно ознакомиться здесь: https://minfin.com.ua/2018/09/13/34892228/
Assistant_Portal
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Повідомлень: 542
З нами з: 01.09.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
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