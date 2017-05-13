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фінансові ринки та послуги / ФінТех та Платіжні системи / Терминалы самообслуживания Терминалы самообслуживания + Додати

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на тему ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.

Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:57 Терминалы самообслуживания Добрый день!

Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:

- EasyPay

- IBox



В частности, интересует:

1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;

2) как быстро зачисляются средства на счет.



Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...

А воз и ныне там.

Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста! ShtormK Повідомлень: 21 З нами з: 12.05.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:29 ShtormK написав: Добрый день!

Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:

- EasyPay

- IBox



В частности, интересует:

1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;

2) как быстро зачисляются средства на счет.



Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...

А воз и ныне там.

Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста! Добрый день!Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:- EasyPay- IBoxВ частности, интересует:1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;2) как быстро зачисляются средства на счет.Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...А воз и ныне там.Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!

Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку. Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2300 З нами з: 18.08.14 Подякував: 156 раз. Подякували: 312 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Tatgor » Суб 13 тра, 2017 12:27 0 1054

Tatgor Суб 13 тра, 2017 12:27