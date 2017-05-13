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Терминалы самообслуживания

Терминалы самообслуживания
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:57

Терминалы самообслуживания

Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:29

  ShtormK написав:Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!

Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку.
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klug
 
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Tatgor

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