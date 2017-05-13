|
|
|
Терминалы самообслуживания
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:57
Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox
В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.
Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!
-
ShtormK
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:29
ShtormK написав:
Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox
В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.
Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!
Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2300
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|1054
|
|