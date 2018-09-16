В пошуках інвестора

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 вер, 2018 15:58
Пропозиція. 1 гектар землі з реконструкцією під багатоквартирний житловий будинок, в м. Заліщики.
6122010100:02:003:0794
6122010100:02:003:0795
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Serg0306
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