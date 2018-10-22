RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Покупка/Доставка семян
из Китая/Aliexpress

Покупка/Доставка семян из Китая/Aliexpress
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 14:04

Покупка/Доставка семян из Китая/Aliexpress

Можно ли покупать семена растений с доставкой в Украину?
aron111111111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 18:28

Re: Покупка/Доставка семян из Китая/Aliexpress

Я бы не рисковала.
Nerpa
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 09:39

Nerpa
А в чём риск? Семена стоят оч не дорого, наложат эмбарго, Бог с ними.
aron111111111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 05:42

RE: Покупка/Доставка семян из Китая

  aron111111111 написав:Nerpa
А в чём риск? Семена стоят оч не дорого, наложат эмбарго, Бог с ними.


Может, стоят и недорого, только семена ли вы получите. Особенно из Китая, где и рис - не рис, и яйца - не яйца ... рискуете остаться и без денег и не взойдет пластиковое "чудо-семя" :) :)
ringM57
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:53

ringM57
Не взойдёт так не взойдёт, Украинские семена (Гинкго Билоба) то же не всходят! Может ли таможня наложить на меня какие либо санкции? :) Для пересылки в Украину запрещены Животные, Растения (но семена это же не растения, ещё)
aron111111111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 17:06

  aron111111111 написав:Nerpa
А в чём риск? Семена стоят оч не дорого, наложат эмбарго, Бог с ними.

ну это смотря сколько заказать.
Ka-Pi-Tan
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.