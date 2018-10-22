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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 17 вер, 2018 14:04
Покупка/Доставка семян из Китая/Aliexpress
Можно ли покупать семена растений с доставкой в Украину?
Додано: Пон 17 вер, 2018 18:28
Re: Покупка/Доставка семян из Китая/Aliexpress
Я бы не рисковала.
Додано: Вів 18 вер, 2018 09:39
Nerpa
А в чём риск? Семена стоят оч не дорого, наложат эмбарго, Бог с ними.
Додано: Чет 20 вер, 2018 05:42
RE: Покупка/Доставка семян из Китая
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:53
ringM57
Не взойдёт так не взойдёт, Украинские семена (Гинкго Билоба) то же не всходят! Может ли таможня наложить на меня какие либо санкции? Для пересылки в Украину запрещены Животные, Растения (но семена это же не растения, ещё)
Додано: Вів 23 жов, 2018 17:06
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