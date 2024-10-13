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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 чер, 2026 13:04
vadymbanker написав:
цвях написав:Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
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Додано: Пон 15 чер, 2026 16:28
ihorsic написав: vadymbanker написав:
цвях написав:Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).
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