Додано: Пон 15 чер, 2026 17:13

Shaman написав: взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум

Shaman написав: робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя

Кому нужно? Например, IBKR пока не знает, что должен (хотя бы у априори преступных украинцев) на каждое пополнение спрашивать справку о доходах. Накопишь миллион долларов, тогда может и спросит, но вряд ли раньше и то не факт.Счастье доказывания финмону ещё и ФЛП, что ты не верблюд и в твоей деятельности всё законно.. Кстати, включение физикам в ежемесячный лимит переводов и тех, что предназначенны юрикам, тоже в этом обновлении Меморандума. А лимит этот, если кто не знает, в большинстве банков ставят не выше среднего месячного дохода за последний год и проблемы индейцев, как им пересылать свои сбережения чтобы, например, ОВГЗ прикупить. Может это и потому, что кто-то налогов недоплатил, только страдают почему-то все. И есть подозрение, что те, кто не доплатил, как раз в меньшей степени потому, что если ты вне БСУ, то и ограничения БСУ тебя не волнуют.