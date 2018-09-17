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из-за ошибке в реквизитах! Попал между ДВУХ огней! Проблемы из-за ошибке в реквизитах! + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

Додано: Пон 17 вер, 2018 21:58 Попал между ДВУХ огней! Проблемы из-за ошибке в реквизитах! Здравствуйте, уважаемые господа!

Прошу подсказки знающих людей, поскольку я человек не сведущий в межбанковских отношениях, но попал как "между двух огней ". И теперь, не знаю, что мне делать!

По роду своих занятий приходится ежемесячно платить деньги за услуги, которые мне предоставляет охранная организация. Деньги я платил в кассе Ощадбанка.

После того как в Ощадбанке началась компания "Не стой в очереди, плати через терминал», я решил осуществлять свои платежи с помощью терминала.

Для осуществления платежей я организовал в терминале "Онлайн кабинет», в котором создал шаблон платёжной квитанции. Ввел в предложенные графы реквизиты со счета-фактуры, который мне ежемесячно выставляет получатель платежа. Это удобно, поскольку каждый месяц мне приходится менять в графах лишь номер фактуры и название месяца, за который осуществляется платёж. Остальные графы на меняются, что экономит время. Потом, проплаченная онлайн – квитанция сохраняется в онлайн кабинете.

Таким образом я платил с ИЮЛЯ 2017 года по настоящее время. После каждой оплаты я получал из терминала чек, подтверждающий факт внесения мной денег.

Недавно, ко мне обратился представить организации - получателя. Он сообщил, что за мной ДОЛГ, КОТОРЫЙ РАВЕН ГОДОВОЙ ОПЛАТЕ!!!

В бухгалтерии организации мне заявили, что они не ВИДЯТ моих оплат на СВОЁМ счету. После того, как я предоставил им квитанции об оплате через терминал Ощадбанка, мне было предложено проверить правильность ведения мною реквизитов в онлайн - кабинете терминала Ощадбанка. Что я и сделал.

В результате выяснилось, что я сделал ошибку в одной из граф. Я неправильно указал номер ЄДРПОУ организации - получателя. Кстати, в терминале Ощадбанка он именуется как «КОД ЗКПО». Остальные графы - расчетный счет, МФО банка и др. были заполнены правильно. Ошибка только одна: вместо кода ЄДРПОУ я внёс номер свидетельства (правда не знаю, какого, но он тоже присутствует в реквизитах на счёте – фактуре).

В результате моё положение можно описать так. ЦЕЛЫЙ ГОД я плачу по НЕПРАВИЛЬНЫМ реквизитам, получая квитанции об оплате, мои деньги КУДА-ТО уходят, НО до получателя не доходят!

В бухгалтерии организации -получателя мне НАМЕКНУЛИ, что мои деньги могли осесть на специальном счёте в Приватбанке <ДО ВЫЯСНЕНИЯ>. И посоветовали сходить сначала в ОЩАДБАНК, А ПОТОМ В ПРИВАТБАНК и САМОЛИЧНО выяснить, куда делись мои деньги. Осуществлять какие-либо действия со своей стороны они отказались, мотивируя свой отказ тем, что это моя ошибка, и деньги мои. Пригрозили, что в случае чего, их юристы начнут действия против меня, с целью привлечь меня за неуплату!

Естественно, я сначала обратился в отделение ОЩАДБАНКА, в терминале которого я осуществлял платежи. Но там мне сказали, что мои платежи проведены. По последней транзакции мне даже выдали распечатку из базы данных, которая свидетельствует, что из ОЩАДБАНКА деньги ушли. И сказали, что претензий к ОЩАДБАНУ у меня быть не может, поскольку свои действия он выполнил.

Также, в ОЩАДБАНКЕ сказали, что в межбанковской деятельности действует инструкция, согласно которой, если банк-получатель получил НЕПРАВИЛЬНЫЙ платеж, он либо возвращает этот платёж отправителю, либо отправляет запрос отправителю, сообщая об ошибке в платеже.

В ОЩАДБАНКЕ мне заявили, что у них по моим платежам нет НИ ВОЗВРАТОВ, НИ ЗАПРОСОВ!!!!

В ОЩАДБАНКЕ мне посоветовали обратиться в ПРИВАТБАНК, что я и сделал, обратившись в ближайшие отделение.

Но, там меня вообще отказались слушать, мотивируя свой отказ тем что я не являюсь клиентом ПРИВАТБАНКА. А разговаривать с человеком с улицы они не намерены.

Суммировать сказанное можно так. Целый год человек вносит платежи с НЕПРАВИЛЬНЫМИ реквизитами, которые в результате ЕГО ошибки не попадают на счёт адресата, но ни банк- отправитель, ни банк-получать, не сигнализируют об ошибке, РЕГУЛЯРНО ВЗЫМАЯ ДЕНЬГИ И ВЫДАВАЯ ПРИ ЭТОМ КВИТАНЦИИ ПРО ОПЛАТУ. Действия бухгалтерии организации-получателя - это отдельная тема для возмущений и разговора о профпригодности её сотрудников. Но это тема уже для другого форума.

В результате человек отдав свои деньги остался ни с чем, а все его попытки отыскать свои деньги натыкаются на безразличие банковских работников и их нежелание заниматься этим делом.

Уважаемые господа! Если кто-то из Вас знаком с подобными вопросами, подскажите, как мне действовать? С чего начать, куда идти, как вообще решаются подобные вопросы?

Очень надеюсь на помощь знающих людей! Спасибо, что потратили своё время на прочтение и надеюсь, что не пожалеете его на дельный совет.

С уважением Д. dimdom3 Повідомлень: 1 З нами з: 17.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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