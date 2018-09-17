Попал между ДВУХ огней! Проблемы из-за ошибке в реквизитах!

Здравствуйте, уважаемые господа!
Прошу подсказки знающих людей, поскольку я человек не сведущий в межбанковских отношениях, но попал как "между двух огней ". И теперь, не знаю, что мне делать!
По роду своих занятий приходится ежемесячно платить деньги за услуги, которые мне предоставляет охранная организация. Деньги я платил в кассе Ощадбанка.
После того как в Ощадбанке началась компания "Не стой в очереди, плати через терминал», я решил осуществлять свои платежи с помощью терминала.
Для осуществления платежей я организовал в терминале "Онлайн кабинет», в котором создал шаблон платёжной квитанции. Ввел в предложенные графы реквизиты со счета-фактуры, который мне ежемесячно выставляет получатель платежа. Это удобно, поскольку каждый месяц мне приходится менять в графах лишь номер фактуры и название месяца, за который осуществляется платёж. Остальные графы на меняются, что экономит время. Потом, проплаченная онлайн – квитанция сохраняется в онлайн кабинете.
Таким образом я платил с ИЮЛЯ 2017 года по настоящее время. После каждой оплаты я получал из терминала чек, подтверждающий факт внесения мной денег.
Недавно, ко мне обратился представить организации - получателя. Он сообщил, что за мной ДОЛГ, КОТОРЫЙ РАВЕН ГОДОВОЙ ОПЛАТЕ!!!
В бухгалтерии организации мне заявили, что они не ВИДЯТ моих оплат на СВОЁМ счету. После того, как я предоставил им квитанции об оплате через терминал Ощадбанка, мне было предложено проверить правильность ведения мною реквизитов в онлайн - кабинете терминала Ощадбанка. Что я и сделал.
В результате выяснилось, что я сделал ошибку в одной из граф. Я неправильно указал номер ЄДРПОУ организации - получателя. Кстати, в терминале Ощадбанка он именуется как «КОД ЗКПО». Остальные графы - расчетный счет, МФО банка и др. были заполнены правильно. Ошибка только одна: вместо кода ЄДРПОУ я внёс номер свидетельства (правда не знаю, какого, но он тоже присутствует в реквизитах на счёте – фактуре).
В результате моё положение можно описать так. ЦЕЛЫЙ ГОД я плачу по НЕПРАВИЛЬНЫМ реквизитам, получая квитанции об оплате, мои деньги КУДА-ТО уходят, НО до получателя не доходят!
В бухгалтерии организации -получателя мне НАМЕКНУЛИ, что мои деньги могли осесть на специальном счёте в Приватбанке <ДО ВЫЯСНЕНИЯ>. И посоветовали сходить сначала в ОЩАДБАНК, А ПОТОМ В ПРИВАТБАНК и САМОЛИЧНО выяснить, куда делись мои деньги. Осуществлять какие-либо действия со своей стороны они отказались, мотивируя свой отказ тем, что это моя ошибка, и деньги мои. Пригрозили, что в случае чего, их юристы начнут действия против меня, с целью привлечь меня за неуплату!
Естественно, я сначала обратился в отделение ОЩАДБАНКА, в терминале которого я осуществлял платежи. Но там мне сказали, что мои платежи проведены. По последней транзакции мне даже выдали распечатку из базы данных, которая свидетельствует, что из ОЩАДБАНКА деньги ушли. И сказали, что претензий к ОЩАДБАНУ у меня быть не может, поскольку свои действия он выполнил.
Также, в ОЩАДБАНКЕ сказали, что в межбанковской деятельности действует инструкция, согласно которой, если банк-получатель получил НЕПРАВИЛЬНЫЙ платеж, он либо возвращает этот платёж отправителю, либо отправляет запрос отправителю, сообщая об ошибке в платеже.
В ОЩАДБАНКЕ мне заявили, что у них по моим платежам нет НИ ВОЗВРАТОВ, НИ ЗАПРОСОВ!!!!
В ОЩАДБАНКЕ мне посоветовали обратиться в ПРИВАТБАНК, что я и сделал, обратившись в ближайшие отделение.
Но, там меня вообще отказались слушать, мотивируя свой отказ тем что я не являюсь клиентом ПРИВАТБАНКА. А разговаривать с человеком с улицы они не намерены.
Суммировать сказанное можно так. Целый год человек вносит платежи с НЕПРАВИЛЬНЫМИ реквизитами, которые в результате ЕГО ошибки не попадают на счёт адресата, но ни банк- отправитель, ни банк-получать, не сигнализируют об ошибке, РЕГУЛЯРНО ВЗЫМАЯ ДЕНЬГИ И ВЫДАВАЯ ПРИ ЭТОМ КВИТАНЦИИ ПРО ОПЛАТУ. Действия бухгалтерии организации-получателя - это отдельная тема для возмущений и разговора о профпригодности её сотрудников. Но это тема уже для другого форума.
В результате человек отдав свои деньги остался ни с чем, а все его попытки отыскать свои деньги натыкаются на безразличие банковских работников и их нежелание заниматься этим делом.
Уважаемые господа! Если кто-то из Вас знаком с подобными вопросами, подскажите, как мне действовать? С чего начать, куда идти, как вообще решаются подобные вопросы?
Очень надеюсь на помощь знающих людей! Спасибо, что потратили своё время на прочтение и надеюсь, что не пожалеете его на дельный совет.
С уважением Д.