Что я “сотворил”. До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение)
Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...
Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.
Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.
Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону.