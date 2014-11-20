Кредиты, они же займы

Я вернулся
Вряд ли меня здесь кто-то увидит, но тот, кто будет искать информацию, скорее всего найдет.
Мы, в частности наша банковская система, постепенно приближаемся к коллапсу. Развитие обычного бизнеса без инвестиций и кредитов практически не возможно. Текущий, так называемый, "уровень кредитования" находится ниже плинтуса. Просто так взять кредит под адекватный процент не получится...
Каковы причины?
Мало кто платит официальную зарплату.
Каковы причины?
Налогами задавили все.
Каковы причины?
Не хватает денег в бюджете?
Каковы причины?
Воруют из бюджета.
Каковы причины?
К власти приходят люди цель которых воровать из бюджета.
Каковы причины?
Выборы только кажутся честными.
Каковы причины?
К власти идут уже финансово "состоятельные" личности и цель их "поиметь" еще больше.
Каковы причины?
В стране можно разбогатеть честно лишь имея "нужные связи" или "у корыта".
Каковы причины?
Страной управляют "олигархи".
Каковы причины?
Нет той личности, которая смогла бы это исправть.
Каковы причины?
Все боятся и считают, что они ничего не могут изменить.
Каковы причины?
Все, что пытались изменить вернулось и стало только хуже.
Как сделать лучше? Вот тут, как ни странно, подойдут слова Интернационала...
"...мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
И именно эти слова, ни более, ни менее.
Нужно все строить с нуля...
А раз речь у нас про кредиты... то и институт кредитования.
В первую очередь нужно избавиться от НБУ (в том виде, в котором он существует сейчас) с его необузданной властью, контролем и безнаказанностью. Это еще одно "кресло" для деребана бюджетных средств.
В стране может и не быть центрального банка. Но на первых порах он необходим для построения системы.
Можете закидать меня помидорами, но у Балашова (кроме выпендрежа), есть много умных фраз и мыслей. Например это:
P.S. ИМХО: Кстати, про Саакашвили, если бы он все же пришел к власти, убили бы. Одесса могла оздоровиться от беспредела, но деньги (очень большие деньги) победили и его выперли из страны. Уж очень многим он перешел дорогу.