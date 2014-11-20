Кредиты, они же займы

Додано: Вів 18 вер, 2018 15:08

Всем привет,Я вернулсяВряд ли меня здесь кто-то увидит, но тот, кто будет искать информацию, скорее всего найдет.Мы, в частности наша банковская система, постепенно приближаемся к коллапсу. Развитие обычного бизнеса без инвестиций и кредитов практически не возможно. Текущий, так называемый, "уровень кредитования" находится ниже плинтуса. Просто так взять кредит под адекватный процент не получится...достигают 500-600% годовых.Каковы причины?Мало кто платит официальную зарплату.Каковы причины?Налогами задавили все.Каковы причины?Не хватает денег в бюджете?Каковы причины?Воруют из бюджета.Каковы причины?К власти приходят люди цель которых воровать из бюджета.Каковы причины?Выборы только кажутся честными.Каковы причины?К власти идут уже финансово "состоятельные" личности и цель их "поиметь" еще больше.Каковы причины?В стране можно разбогатеть честно лишь имея "нужные связи" или "у корыта".Каковы причины?Страной управляют "олигархи".Каковы причины?Нет той личности, которая смогла бы это исправть.Каковы причины?Все боятся и считают, что они ничего не могут изменить.Каковы причины?Все, что пытались изменить вернулось и стало только хуже.Как сделать лучше? Вот тут, как ни странно, подойдут слова Интернационала..."...мы разрушимДо основанья, а затемМы наш, мы новый мир построим..."И именно эти слова, ни более, ни менее.Нужно все строить с нуля...А раз речь у нас про кредиты... то и институт кредитования.В первую очередь нужно избавиться от НБУ (в том виде, в котором он существует сейчас) с его необузданной властью, контролем и безнаказанностью. Это еще одно "кресло" для деребана бюджетных средств.В стране может и не быть центрального банка. Но на первых порах он необходим для построения системы.Можете закидать меня помидорами, но у Балашова (кроме выпендрежа), есть много умных фраз и мыслей. Например это:P.S. ИМХО: Кстати, про Саакашвили, если бы он все же пришел к власти, убили бы. Одесса могла оздоровиться от беспредела, но деньги (очень большие деньги) победили и его выперли из страны. Уж очень многим он перешел дорогу.