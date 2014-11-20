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Кредиты, они же займы

Кредиты, они же займы
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 15:08

Кредиты, они же займы

Всем привет,

Я вернулся :mrgreen:
Вряд ли меня здесь кто-то увидит, но тот, кто будет искать информацию, скорее всего найдет.

Мы, в частности наша банковская система, постепенно приближаемся к коллапсу. Развитие обычного бизнеса без инвестиций и кредитов практически не возможно. Текущий, так называемый, "уровень кредитования" находится ниже плинтуса. Просто так взять кредит под адекватный процент не получится... Проценты по кредиту достигают 500-600% годовых.

Каковы причины?
Мало кто платит официальную зарплату.
Каковы причины?
Налогами задавили все.
Каковы причины?
Не хватает денег в бюджете?
Каковы причины?
Воруют из бюджета.
Каковы причины?
К власти приходят люди цель которых воровать из бюджета.
Каковы причины?
Выборы только кажутся честными.
Каковы причины?
К власти идут уже финансово "состоятельные" личности и цель их "поиметь" еще больше.
Каковы причины?
В стране можно разбогатеть честно лишь имея "нужные связи" или "у корыта".
Каковы причины?
Страной управляют "олигархи".
Каковы причины?
Нет той личности, которая смогла бы это исправть.
Каковы причины?
Все боятся и считают, что они ничего не могут изменить.
Каковы причины?
Все, что пытались изменить вернулось и стало только хуже.

Как сделать лучше? Вот тут, как ни странно, подойдут слова Интернационала...

"...мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."

И именно эти слова, ни более, ни менее.
Нужно все строить с нуля...
А раз речь у нас про кредиты... то и институт кредитования.
В первую очередь нужно избавиться от НБУ (в том виде, в котором он существует сейчас) с его необузданной властью, контролем и безнаказанностью. Это еще одно "кресло" для деребана бюджетных средств.

В стране может и не быть центрального банка. Но на первых порах он необходим для построения системы.

Можете закидать меня помидорами, но у Балашова (кроме выпендрежа), есть много умных фраз и мыслей. Например это: https://balashov.com.ua/blogs/strana_bez_natsbanka.html

P.S. ИМХО: Кстати, про Саакашвили, если бы он все же пришел к власти, убили бы. Одесса могла оздоровиться от беспредела, но деньги (очень большие деньги) победили и его выперли из страны. Уж очень многим он перешел дорогу.
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