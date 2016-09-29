Путешествия в отдаленные экзотические края

Додано: Сер 26 вер, 2018 11:18

Stringer написав: Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?

И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел? Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?

Самый удобный и соответсвенно дорогой вариант добраться до Лимы через Амстердам - прямым рейсом. Варианты подешевле процентов на 15 через Варшаву и США (либо Лос-Анджелес, либо Нью-Йорк) через Панаму. В этом случае получается три пересадки.Но в варианте через Амстердам есть неудобный момент - во первых до него нужно добраться, во вторых самолёт на Лиму улетает рано утром, тоесть по любому ночевать придётся где то в Европе (в Варшаве или Амстердаме).Есть ещё один вариант прямой рейс из Мадрида, но он дороже, чем через США, и мне лично неудобен так как до мадрида можно добраться только мау через Киев, а я лечу из Харькова.На конкретные даты вообще самым дешевым и оптимальным оказался перелёт Харьков-Варшава-Нью-йорк-Панама-Лима, вылет в 15-00, прилёт в 11-30 следующего дня, обратно вылет в 2-30 ночи, прилёт в 17-00 следующего дня, единственное неудобство на обратном пути - почти 8 часов придётся в Нью-Йорке куковать