До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08
Re: Путешествия в отдаленные экзотические края
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:27
даже с таким гемором, если вы и сможете пересечь две границы, то добраться туда будет гораздо легче, чем вернуться назад.
У меня товарищ застрял в Латинской... А улетал - все было ок!
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:43
Уже смешно. Отложите в сторону папироску и новости почитайте про чуток перекрытые кордоны Венгрии, Румынии и немного путинстана.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:47
Ratatui
В путинистане нет карантина и она пока не совсем закрыла границы с Украиной.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:50
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