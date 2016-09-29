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Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59
Grinii написав:
А Таиланд, Черногория? Там же нет вируса.
До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
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Ratatui
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08
Ratatui написав:
До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.
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Grinii
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:27
Grinii написав: Ratatui написав:
До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.
даже с таким гемором, если вы и сможете пересечь две границы, то добраться туда будет гораздо легче, чем вернуться назад.
У меня товарищ застрял в Латинской... А улетал - все было ок!
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la9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:43
Grinii написав: Ratatui написав:
До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.
Уже смешно. Отложите в сторону папироску и новости почитайте про чуток перекрытые кордоны Венгрии, Румынии и немного путинстана.
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Ratatui
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:47
Ratatui
В путинистане нет карантина и она пока не совсем закрыла границы с Украиной.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 18:13
Ratatui
та і ми щось почали набирати обертів із вірусом...
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viktor1990
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Додано: Пон 29 чер, 2020 18:29
viktor1990 написав:Ratatui
та і ми щось почали набирати обертів із вірусом...
На днях Сингапур сделаем.
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Ratatui
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