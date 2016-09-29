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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59

  Grinii написав:
  Ratatui написав:
  Stringer написав:Все, накрылся зарубежный туризм минимум на три месяца :-(


Любить батькивщину. :mrgreen:

А Таиланд, Черногория? Там же нет вируса.


До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

  Ratatui написав:До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?

До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.
Grinii
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:27

  Grinii написав:
  Ratatui написав:До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?

До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.

даже с таким гемором, если вы и сможете пересечь две границы, то добраться туда будет гораздо легче, чем вернуться назад.

У меня товарищ застрял в Латинской... А улетал - все было ок!
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:43

  Grinii написав:
  Ratatui написав:До Таиланда на лыжах или верблюдах поедем?

До Таиланда - сначала на машине до Москвы и от туда на самолете.
До Черногории - пока только на машине.


Уже смешно. Отложите в сторону папироску и новости почитайте про чуток перекрытые кордоны Венгрии, Румынии и немного путинстана.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:47

Ratatui
В путинистане нет карантина и она пока не совсем закрыла границы с Украиной.
Grinii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:50

  Grinii написав:Ratatui
В путинистане нет карантина и она пока не совсем закрыла границы с Украиной.


Прошло пару месяцев и путинстан уверенно держит 3е место. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 18:13

Ratatui
та і ми щось почали набирати обертів із вірусом...
viktor1990
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:29

  viktor1990 написав:Ratatui
та і ми щось почали набирати обертів із вірусом...


На днях Сингапур сделаем.
Ratatui
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