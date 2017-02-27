moveton написав: А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?
Вопрос на самом деле интересный. За месяц не обесценился конечно, но система так не работает. В Америке никто не бежит в день получки покупать гривны и прочие очень красивые фантики. Но конечно под давлением доллара М1 стала расти во всех валютных зонах, просто не так быстро. Фьючерсы на "коммоды" за два года выросли в два раза. https://stockanalysis.com/quote/lon/ICOM/ Золото с тех пор (при неизменной м1) подорожало в 3 раза. Акции нвидиа - в 15 раз. Инфляция на товары массового потребления сдерживается исключительно медленным ростом зарплат. У кого надо денег стало в разы больше. Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
anduzenko написав:Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
А може цю гримасу розглянемо на пальцях? Отже Отримав простий працівник - 1000 одиниць і всі витратив на себе В той самий час , коли простий отримував 1000 одиниць -його працедавець з кожного простого отримував по 100 , але так як простих було осіб 20 то виходило наступне 20 * 1000 = 20 000 отримали прості і витратили на себе працедавець 20 * 100 = 2000 і витратив на себе 1800 а 200 капіталізував Що маємо ? При обороті в 22000 Витрати на себе - 21800 (99%) а 200 (1%) капіталізовано... І скільки б оборотів не проходило, але капіталізація буде становити ЗАВЖДИ 1% від того що витрачено на себе.. Просто цей 1% залишається в 5% людей... а так як 99% просираються( адже після них нічого не залишається) то десь на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали....