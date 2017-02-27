RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:02

  moveton написав:
А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?


Вопрос на самом деле интересный. За месяц не обесценился конечно, но система так не работает. В Америке никто не бежит в день получки покупать гривны и прочие очень красивые фантики. Но конечно под давлением доллара М1 стала расти во всех валютных зонах, просто не так быстро.
Фьючерсы на "коммоды" за два года выросли в два раза. https://stockanalysis.com/quote/lon/ICOM/
Золото с тех пор (при неизменной м1) подорожало в 3 раза.
Акции нвидиа - в 15 раз.
Инфляция на товары массового потребления сдерживается исключительно медленным ростом зарплат.
У кого надо денег стало в разы больше.
Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
А може цю гримасу розглянемо на пальцях?
Отже
Отримав простий працівник - 1000 одиниць і всі витратив на себе
В той самий час , коли простий отримував 1000 одиниць -його працедавець з кожного простого отримував по 100 , але так як простих було осіб 20 то виходило наступне
20 * 1000 = 20 000 отримали прості і витратили на себе
працедавець 20 * 100 = 2000 і витратив на себе 1800 а 200 капіталізував
Що маємо ?
При обороті в 22000
Витрати на себе - 21800 (99%)
а 200 (1%) капіталізовано...
І скільки б оборотів не проходило, але капіталізація буде становити ЗАВЖДИ 1% від того що витрачено на себе..
Просто цей 1% залишається в 5% людей... а так як 99% просираються( адже після них нічого не залишається) то десь на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали....
