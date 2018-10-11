Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:56

Kart написав: Уважаемый Imp,



Выскажите свое мнение по поводу такой ситуации.



Допустим, нас есть обычный среднестатистический город, с разными людьми - воспитанными и не очень.



В один прекрасный день весь город, допустим, поднялся в едином порыве, и взял и навел порядок на улицах. Это утопия, конечно, но пусть будет для наглядности. У нас теперь ни одного разбитого окна, зеленые сверкающие газоны, чистые стены, красивые детские площадки, освещение, ни одной ямы на дорогах и т.д.



На следующий день какая-то яжемать разнесла детскую качельку, не предназначенную для ее веса, попутно разбросав вокруг пивные бутылки и кожуру от семок. Ее чадо разбило окно в соседнем доме. Вроде прилично выглядящий сосед выкрутил лампочку во дворе, потому что чо это он будет за свои деньги себе покупать. Какой-то гопник нарисовал на стене Х. И какой-то бомж с*** крышку от люка и скамейку впридачу.



Что вы предлагаете в данной ситуации? Рассмотрим вариант отсутствия какого-либо контроля и наказания. Мы не гоняемся за этим бы*** и не привлекаем ни к какой ответственности, а просто молча и непреклонно каждый день все это чиним и восстанавливаем.



Вы понимаете, что для того, чтобы согласно теории разбитых окон, поддерживать чистоту и порядок для предотвращения дальнейших и более серьезных преступлений, нужна непрерывная и очень активная работа? Это что называется full-time job и ее кто-то должен выполнять. На закупку новых скамеек, стекол и лапмочек нужно как минимум финансирование (прототип местного бюджета), ответственные за закупку и использование материалов (прототип чиновника), а также люди, которые непосредственно будут заниматься ремонтом и установкой поломанного и спижженого (прототип коммунальных служб). Плюс люди, которые будут контролировать, чтобы собранные средства шли на закупки по рыночной цене, а ремонтирующая бригада не тащила часть закупленного себе домой и выполняла работу качественно (прототип контролирующего органа). Все это можно назвать одним словом - институты.



Если всех вышеперечисленных институтов нет, как можно результативно навести порядок на улицах? Ваши предложения? УважаемыйВыскажите свое мнение по поводу такой ситуации.Допустим, нас есть обычный среднестатистический город, с разными людьми - воспитанными и не очень.В один прекрасный день весь город, допустим, поднялся в едином порыве, и взял и навел порядок на улицах. Это утопия, конечно, но пусть будет для наглядности. У нас теперь ни одного разбитого окна, зеленые сверкающие газоны, чистые стены, красивые детские площадки, освещение, ни одной ямы на дорогах и т.д.На следующий день какая-то яжемать разнесла детскую качельку, не предназначенную для ее веса, попутно разбросав вокруг пивные бутылки и кожуру от семок. Ее чадо разбило окно в соседнем доме. Вроде прилично выглядящий сосед выкрутил лампочку во дворе, потому что чо это он будет за свои деньги себе покупать. Какой-то гопник нарисовал на стене Х. И какой-то бомж с*** крышку от люка и скамейку впридачу.Что вы предлагаете в данной ситуации? Рассмотрим вариант отсутствия какого-либо контроля и наказания. Мы не гоняемся за этим бы*** и не привлекаем ни к какой ответственности, а просто молча и непреклонно каждый день все это чиним и восстанавливаем.Вы понимаете, что для того, чтобы согласно теории разбитых окон, поддерживать чистоту и порядок для предотвращения дальнейших и более серьезных преступлений, нужна непрерывная и очень активная работа? Это что называется full-time job и ее кто-то должен выполнять. На закупку новых скамеек, стекол и лапмочек нужно как минимум финансирование (прототип местного бюджета), ответственные за закупку и использование материалов (прототип чиновника), а также люди, которые непосредственно будут заниматься ремонтом и установкой поломанного и спижженого (прототип коммунальных служб). Плюс люди, которые будут контролировать, чтобы собранные средства шли на закупки по рыночной цене, а ремонтирующая бригада не тащила часть закупленного себе домой и выполняла работу качественно (прототип контролирующего органа). Все это можно назвать одним словом - институты.Если всех вышеперечисленных институтов нет, как можно результативно навести порядок на улицах? Ваши предложения?

Давайте рассмотрим этот гипотетический пример.Если каждый человек приложит руку к чистоте в городе, то он начнет ценить сделанное (человек всегда больше ценит то, к чему приложил руку, а не то, что сделали другие). Увидев, что чистоту и порядок, к которой он приложил руку, кто-то разрушает, он совсем по-другому среагирует и, пусть не все, но часть из людей сразу же сделаеют замечание или вызовут полицию. Сама полиция не приедет разбираться с вашей детской площадкой. Знаете почему? Потому что сигнал не поступает, если не вызывать полицию. Удивительно, правда? И вот когда хотя бы каждый второй/пятый/десятый начнет вызывать полицию - тогда и начнут шевелиться шестеренки этих "институтов".Еще один и уже последний раз: я НИ РАЗУ не говорил, что государство должно бездействовать и люди сами должны следить за порядком и чистотой. Я констатирую факт что государство сейчас не занимается этим (а в случае с площадками и не может, потому что даже не знает о проблеме, Вы же, не Вы лично, а общество в целом в Вашем лице, - молчите). И в условиях когда государство не занимается - нужно заниматься хотя бы низам. Когда народ начнет хоть что-то делать для этого - он начнет сам ценить это и понемногу заставлять работать и государство.Как в самооценке, если ты себя не уважаешь, то никто тебя уважать не будет, так же и здесь: если ты сам не тянешься к чистоте и порядку, то государство тоже не заботится об этом. Ему банально не поступают сигналу снизу. Начните эти сигналы посылать, полиция обязана реагировать на вызовы, заставьте их работать, а не сидите на попе как хамло "pitersanfan".