Lifecell разводит абонентов

Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:03

У меня сегодня (21.09.2018) закончился тариф, и на счету 0.

Пополнил счет ровно на 50 гривен (тарифный план звонки всем).

Приходит 3 СМС:

1. Вас счет пополнен на 50 грн.

2. Недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели

2. И про то что со счета списали 10 гривен, за пакет услуг на 5 дней.





Звонил оператору, который мне начал втирать, что у меня на счету оказывается было до пополнение минус 6 копеек!!!?

Оператор предлагает еще заплатить чтобы оплатить пакет на 4 недели!??



Причина отрицательного баланса на счету меня не интересует. Очевидно это ошибка оператора, а не моя.



Почему оператор пытается решить свои ошибки за счет клиентом?



Я пользуюсь услугами очень долго 5 лет, сейчас что происходит?



Еще 11.09.2018 у меня пропал интернет (в браузере перекидывало на страницу lifecell "недостаточно средств"). Что мне только оператор не предлагал, купить новую симку (50грн) перезагрузить телефон, поменять настройки...



Все это продолжалось пока не попал на компетентного оператора, который выключил и потом включил услугу.



П.с. интересно какой масштаб аферы? скольких людей оператор разводит подобным образом?