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Lifecell разводит абонентов

Lifecell разводит абонентов
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:03

Lifecell разводит абонентов

У меня сегодня (21.09.2018) закончился тариф, и на счету 0.
Пополнил счет ровно на 50 гривен (тарифный план звонки всем).
Приходит 3 СМС:
1. Вас счет пополнен на 50 грн.
2. Недостаточно средств для оплаты пакета услуг на 4 недели
2. И про то что со счета списали 10 гривен, за пакет услуг на 5 дней.


Звонил оператору, который мне начал втирать, что у меня на счету оказывается было до пополнение минус 6 копеек!!!?
Оператор предлагает еще заплатить чтобы оплатить пакет на 4 недели!??

Причина отрицательного баланса на счету меня не интересует. Очевидно это ошибка оператора, а не моя.

Почему оператор пытается решить свои ошибки за счет клиентом?

Я пользуюсь услугами очень долго 5 лет, сейчас что происходит?

Еще 11.09.2018 у меня пропал интернет (в браузере перекидывало на страницу lifecell "недостаточно средств"). Что мне только оператор не предлагал, купить новую симку (50грн) перезагрузить телефон, поменять настройки...

Все это продолжалось пока не попал на компетентного оператора, который выключил и потом включил услугу.

П.с. интересно какой масштаб аферы? скольких людей оператор разводит подобным образом?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:49

Уточняю, не минус 6, а минус 8 копеек было на счету.

Оператор обещает в течении недели исправить ситуацию.

Ну что посмотрим
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:48

vpchelko




Теж колись, щось таке було. Зняли гроші й надали вже непотрібну і вимкнену послугу... :(


Але наразі – умови на лайфі маю якісь аж казкові!
Вже цілий рік дають подарунки (ГБ і хв) за поповнення, або й просто так (ГБ). І не лише мені. На ред-форумі люди пишуть щось схоже...
Мене аж почав турбувати залишок грошей на рахунку – куди їх потім подіну? :)
Але Лайф спрацював на випередження – і почав слати смс про ПейСел – оплату послуг з рахунку сімки. Спробував – працює. Без комісії заплатив за опалення... :)

Тобто, Лайф і справді "розводить" абонентів. Але, схоже, що це абоненти майбутнього! Ті – яким доплачують за користування послугами. :)

А ще хочу антигравітаційний наплічник. :) Бо світле майбуття – має бути гарним у всьому!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:23

Приблизительно в Декабре вернули мне "деньги", застали мне месячный пакет с 3х месячным опозданием. На следующий месяц подняли стоимость пакета с 50 до 80 грн (на 60%).

Больше не пополняю счет. Буду менять оператора :)
vpchelko
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