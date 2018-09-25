Итоги: Энергетика 25.09.18

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.30 Киева подорожали на $0,04 (0,05%) - до $81,43 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена взлетела на $2,4 (3,05%) и составляла на закрытие $81,2 за баррель, что является максимальным уровнем с 12 ноября 2014 года, по данным «Итогов».
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром во вторник выросли на $0,14 (0,19%) - до $72,22 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,3 (1,84%), завершив торги на отметке $72,08 за баррель - самой высокой с 10 июля.
Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.
Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.
Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.
«Очевидно, что крупнейший производитель нефти в ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушать нефтяное равновесие», - полагает главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.
«Цена Brent подскочит до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок нефти из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн. баррелей в сутки»,- считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.
Нефтяные фьючерсы выросли в понедельник, мировые цены на нефть Brent показали свой самый высокий уровень за последние четыре года, а нефть WTI завершила торги на более чем на 2-месячном максимуме.
Ноябрьская нефть Brent выросла на $2,40, или почти на 3,1%, до $81,20 за баррель на бирже ICE Futures Europe, после недельного повышения на 0,9%. По данным «Итогов», фьючерсы показали самое высокое закрытие с 12 ноября 2014 года.
Ноябрьская нефть WTI выросла на $1,30, или 1,8%, выше на $72,08 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже, после недельного прироста более чем на 2,6%. Цены, закрылись на самом высоком уровне с 10 июля.
Крупные производители нефти отказались от дополнительного увеличения объема добычи нефти для компенсации ожидаемых сбоев в поставках на заседании в выходные дни.
«Очевидно, что крупнейший производитель нефти ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушить равновесие рынка нефти», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка Think Markets. - «Россия, не являющаяся членом ОПЕК, также повторила аналогичное сообщение и дала понять, что страна сейчас не заинтересована играть с нефтяным уравнением».
Цены на нефть росли, что частично обусловлено решением президента Дональда Трампа выйти из иранского ядерного соглашения и возобновить санкции в отношении страны, которые направлены на резкое сокращение экспорта основных производителей.
По данным Международного энергетического агентства, иранский экспорт упал примерно на 500 000 баррелей в день в период с апреля по август.
Октябрьский бензин прибавил 1,9% до $2,055 за галлон, а октябрьский мазут вырос на 2,7% до $2,286 за галлон.
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