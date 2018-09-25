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Итоги: Энергетика 25.09.18

Итоги: Энергетика 25.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:58

Итоги: Энергетика 25.09.18

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе азиатских торгов во вторник после сильного скачка днем ранее, обусловленного заявлениями ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.30 Киева подорожали на $0,04 (0,05%) - до $81,43 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена взлетела на $2,4 (3,05%) и составляла на закрытие $81,2 за баррель, что является максимальным уровнем с 12 ноября 2014 года, по данным «Итогов».

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром во вторник выросли на $0,14 (0,19%) - до $72,22 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,3 (1,84%), завершив торги на отметке $72,08 за баррель - самой высокой с 10 июля.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.
Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

«Очевидно, что крупнейший производитель нефти в ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушать нефтяное равновесие», - полагает главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

«Цена Brent подскочит до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок нефти из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн. баррелей в сутки»,- считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

Нефтяные фьючерсы выросли в понедельник, мировые цены на нефть Brent показали свой самый высокий уровень за последние четыре года, а нефть WTI завершила торги на более чем на 2-месячном максимуме.

Ноябрьская нефть Brent выросла на $2,40, или почти на 3,1%, до $81,20 за баррель на бирже ICE Futures Europe, после недельного повышения на 0,9%. По данным «Итогов», фьючерсы показали самое высокое закрытие с 12 ноября 2014 года.

Ноябрьская нефть WTI выросла на $1,30, или 1,8%, выше на $72,08 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже, после недельного прироста более чем на 2,6%. Цены, закрылись на самом высоком уровне с 10 июля.

Крупные производители нефти отказались от дополнительного увеличения объема добычи нефти для компенсации ожидаемых сбоев в поставках на заседании в выходные дни.

«Очевидно, что крупнейший производитель нефти ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушить равновесие рынка нефти», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка Think Markets. - «Россия, не являющаяся членом ОПЕК, также повторила аналогичное сообщение и дала понять, что страна сейчас не заинтересована играть с нефтяным уравнением».

Цены на нефть росли, что частично обусловлено решением президента Дональда Трампа выйти из иранского ядерного соглашения и возобновить санкции в отношении страны, которые направлены на резкое сокращение экспорта основных производителей.

По данным Международного энергетического агентства, иранский экспорт упал примерно на 500 000 баррелей в день в период с апреля по август.

Октябрьский бензин прибавил 1,9% до $2,055 за галлон, а октябрьский мазут вырос на 2,7% до $2,286 за галлон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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