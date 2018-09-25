Итоги: Энергетика 25.09.18

Додано: Вів 25 вер, 2018 12:58

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.



Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.



«Очевидно, что крупнейший производитель нефти в ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушать нефтяное равновесие», - полагает главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Крупные производители нефти отказались от дополнительного увеличения объема добычи нефти для компенсации ожидаемых сбоев в поставках на заседании в выходные дни.



«Очевидно, что крупнейший производитель нефти ОПЕК сейчас не заинтересован в том, чтобы нарушить равновесие рынка нефти», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка Think Markets. - «Россия, не являющаяся членом ОПЕК, также повторила аналогичное сообщение и дала понять, что страна сейчас не заинтересована играть с нефтяным уравнением».



Цены на нефть росли, что частично обусловлено решением президента Дональда Трампа выйти из иранского ядерного соглашения и возобновить санкции в отношении страны, которые направлены на резкое сокращение экспорта основных производителей.



По данным Международного энергетического агентства, иранский экспорт упал примерно на 500 000 баррелей в день в период с апреля по август.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе азиатских торгов во вторник после сильного скачка днем ранее, обусловленного заявлениями ОПЕК+.«Цена Brent подскочит до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок нефти из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн. баррелей в сутки»,- считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.Нефтяные фьючерсы выросли в понедельник, мировые цены на нефть Brent показали свой самый высокий уровень за последние четыре года, а нефть WTI завершила торги на более чем на 2-месячном максимуме.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: