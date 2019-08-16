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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 14151617 Додано: Суб 17 сер, 2019 16:24 antey718 написав: Stringer написав: antey718 написав: Вот мой последний опыт похода в лаунжи. Итак есть виза платина от симы выпущенная полгода назад, обороты за последние 40 дней более 10 тыс., по этой карте в лаунжи ни разу не ходил. 1 августа прошел в лаунж без проблем, 8 августа посетил еще 1 лаунж, почти сразу за это списали $27, через контакт-центр симы удалось получить заяву на оспаривание данного списания, ушла эта заява куда-то в офис конторы collinson group, которая управляет LoungeKey, чувствую возня будет длинной, так что не спешите юзать карты симы для лаунжа. Вот мой последний опыт похода в лаунжи. Итак есть виза платина от симы выпущенная полгода назад, обороты за последние 40 дней более 10 тыс., по этой карте в лаунжи ни разу не ходил. 1 августа прошел в лаунж без проблем, 8 августа посетил еще 1 лаунж, почти сразу за это списали $27, через контакт-центр симы удалось получить заяву на оспаривание данного списания, ушла эта заява куда-то в офис конторы collinson group, которая управляет LoungeKey, чувствую возня будет длинной, так что не спешите юзать карты симы для лаунжа.

Блин, вот этого я и опасаюсь. Какой аэропорт списал? Блин, вот этого я и опасаюсь. Какой аэропорт списал?

Посещение было в Палермо, списание от Loungekey, я подозреваю что они не видят оборотов за июль и считают эту карту новой, а 1 посещение получилось бесплатным, так как это предполагается для новых карт. Посещение было в Палермо, списание от Loungekey, я подозреваю что они не видят оборотов за июль и считают эту карту новой, а 1 посещение получилось бесплатным, так как это предполагается для новых карт.

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а этот зал точно был в списке доступных для посещения?

вы по карте или по кью-ару проходили? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36252 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 18:48 IMPRINTER



Проходил по QR, на счет доступности непонятно что имеете в виду, я предполагал что все залы где принимают лаунжки считаются доступными. Со мной была жена она прошла по своей карте от аваля, у нее снялось одно бесплатное посещение (по картам аваля пока действуют старые правила без учета оборотов). antey718 Повідомлень: 307 З нами з: 03.08.13 Подякував: 9 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 18:52 antey718 написав: IMPRINTER



Проходил по QR, на счет доступности непонятно что имеете в виду, я предполагал что все залы где принимают лаунжки считаются доступными. Со мной была жена она прошла по своей карте от аваля, у нее снялось одно бесплатное посещение (по картам аваля пока действуют старые правила без учета оборотов). Проходил по QR, на счет доступности непонятно что имеете в виду, я предполагал что все залы где принимают лаунжки считаются доступными. Со мной была жена она прошла по своей карте от аваля, у нее снялось одно бесплатное посещение (по картам аваля пока действуют старые правила без учета оборотов).



это единые правила для всех карт виза.

где написано, что для аваля есть какие то льготы?



перечень доступных залов есть на сайте

вы были в Gesap VIP Lounge я так понимаю ... это единые правила для всех карт виза.где написано, что для аваля есть какие то льготы?перечень доступных залов есть на сайтевы были в Gesap VIP Lounge я так понимаю ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36252 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 19:03



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Повідомлень: 36252 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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