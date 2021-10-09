Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:03
Re: Лаунж Кей
Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:10
у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме,
другое дело что неудобно ей пользоваться - плюшек никаких, кроме аэропортов
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