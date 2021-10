Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.

А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?

а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.

А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.

А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное? Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?



у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме,

у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме,

другое дело что неудобно ей пользоваться - плюшек никаких, кроме аэропортов

надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему

мои изыскания:

за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)...



мои изыскания:

за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)... надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почемумои изыскания:за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)...

"не включаючи залишки на рахунку "Мобільні заощадження", за якими і нараховуються ці 5%.

А ще - відкриття пакету = 1000 грн. "не включаючи залишки на рахунку "Мобільні заощадження", за якими і нараховуються ці 5%.А ще - відкриття пакету = 1000 грн.



ввели с 12 для IT бесплатно открытие

https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... ogiyi-1204

ввели с 12 для IT бесплатно открытие

https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... ogiyi-1204

но в остальном все равно малоинтересно, Кредо с теми же мастеркардами получше будет

Похоже, в боте VisaUkraine пофиксили отображение количества доступных проходов. Теперь бот дает информацию в виде "Услуга доступна x раз в течение 1 года. Использовано - y."

А есть ли вариант проверить выполняются ли условия по обороту? Что будет при попытке прохода по QR коду на пример в случае если условия не выполняются? Снимет деньги за проход?



Что будет при попытке прохода по QR коду на пример в случае если условия не выполняются? Снимет деньги за проход?

Нет - просто не пустят в лаунж. QR-код не является токеном вашей банковской карты. Кроме того для прохода по программе ЛаунжКей используются не банковские а какие-то другие терминалы. Там при проведении карты (или сканирования QR в купе с вашим посадочным) показывает что-то типа наличия бесплатных проходов в лаунж. Если их нет - Вам предложат пройти "в сад" или оплатить посещение лаунжа уже реальной картой (не обязательно премиальной - можно любой банковской, но именной - у меня еще до появления программы ЛаунжКей в а/п Цюриха в свое время не именную принимать к оплате просто отказались).

Нет - просто не пустят в лаунж. QR-код не является токеном вашей банковской карты. Кроме того для прохода по программе ЛаунжКей используются не банковские а какие-то другие терминалы. Там при проведении карты (или сканирования QR в купе с вашим посадочным) показывает что-то типа наличия бесплатных проходов в лаунж. Если их нет - Вам предложат пройти "в сад" или оплатить посещение лаунжа уже реальной картой (не обязательно премиальной - можно любой банковской, но именной - у меня еще до появления программы ЛаунжКей в а/п Цюриха в свое время не именную принимать к оплате просто отказались). Нет - просто не пустят в лаунж. QR-код не является токеном вашей банковской карты. Кроме того для прохода по программе ЛаунжКей используются не банковские а какие-то другие терминалы. Там при проведении карты (или сканирования QR в купе с вашим посадочным) показывает что-то типа наличия бесплатных проходов в лаунж. Если их нет - Вам предложат пройти "в сад"или оплатить посещение лаунжа уже реальной картой (не обязательно премиальной - можно любой банковской, но именной - у меня еще до появления программы ЛаунжКей в а/п Цюриха в свое время не именную принимать к оплате просто отказались). Flamingo 1

