Додано: Пон 25 жов, 2021 04:09

Alexey_k9 написав: Что будет при попытке прохода по QR коду на пример в случае если условия не выполняются? Снимет деньги за проход? Что будет при попытке прохода по QR коду на пример в случае если условия не выполняются? Снимет деньги за проход?

Нет - просто не пустят в лаунж. QR-код не является токеном вашей банковской карты. Кроме того для прохода по программе ЛаунжКей используются не банковские а какие-то другие терминалы. Там при проведении карты (или сканирования QR в купе с вашим посадочным) показывает что-то типа наличия бесплатных проходов в лаунж. Если их нет - Вам предложат пройти "в сад"или оплатить посещение лаунжа уже реальной картой (не обязательно премиальной - можно любой банковской, но именной - у меня еще до появления программы ЛаунжКей в а/п Цюриха в свое время не именную принимать к оплате просто отказались).