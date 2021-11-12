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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:06
ingtrans написав: stas_rst написав:
чи згорить використаний для створення QR безкоштовний прохід на допці дорослого ?
Что значит "сгорит"? QR многоразовый, его формирование само по себе не приводит к использованию проходов. Использование проходов происходит после считывания этого QR-кода на входе в зал.
Це значить , що запитав практиків без власного досвіду
мав на увазі, чи сам факт формування QR по фізичній карті мінусує кількість проходів. Ви дали вичерпну відповідь. Дякую.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:41
по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:43
SILVER_UA написав:
по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?
Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).
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ingtrans
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:09
ingtrans написав: SILVER_UA написав:
по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?
Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).
Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 07 лис, 2021 23:34
SILVER_UA написав: ingtrans написав: SILVER_UA написав:
по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?
Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).
Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ?
Не одного отзыва об использовании этой страховки в сети не нашел. Если найдете - маякните.
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Alexey_k9
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:21
Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37
SILVER_UA написав:
Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?
Такой информации в боте никогда и не было.
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ingtrans
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:53
ingtrans написав:
Такой информации в боте никогда и не было.
Неправильно понял тогда
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SILVER_UA
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:55
ingtrans написав: SILVER_UA написав:
Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?
Такой информации в боте никогда и не было.
А есть какой-то способ узнать?
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Alexey_k9
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