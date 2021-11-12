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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 48495051 Додано: Чет 28 жов, 2021 08:06 Re: Лаунж Кей ingtrans написав: stas_rst написав: чи згорить використаний для створення QR безкоштовний прохід на допці дорослого ? чи згорить використаний для створення QR безкоштовний прохід на допці дорослого ?

Что значит "сгорит"? QR многоразовый, его формирование само по себе не приводит к использованию проходов. Использование проходов происходит после считывания этого QR-кода на входе в зал. Что значит "сгорит"? QR многоразовый, его формирование само по себе не приводит к использованию проходов. Использование проходов происходит после считывания этого QR-кода на входе в зал. Це значить , що запитав практиків без власного досвіду мав на увазі, чи сам факт формування QR по фізичній карті мінусує кількість проходів. Ви дали вичерпну відповідь. Дякую. Це значить , що запитав практиків без власного досвідумав на увазі, чи сам факт формування QR по фізичній карті мінусує кількість проходів. Ви дали вичерпну відповідь. Дякую. stas_rst

Повідомлень: 1834 З нами з: 27.02.19 Подякував: 737 раз. Подякували: 374 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:41 страховка по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ? SILVER_UA Повідомлень: 868 З нами з: 21.07.10 Подякував: 172 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:43 SILVER_UA написав: по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ? по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой). Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой). ingtrans

Повідомлень: 3185 З нами з: 31.07.19 Подякував: 93 раз. Подякували: 456 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:09 ingtrans написав: SILVER_UA написав: по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ? по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой). Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).

Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ? Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ? SILVER_UA Повідомлень: 868 З нами з: 21.07.10 Подякував: 172 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лис, 2021 23:34 SILVER_UA написав: ingtrans написав: SILVER_UA написав: по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ? по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой). Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).

Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ? Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ?



Не одного отзыва об использовании этой страховки в сети не нашел. Если найдете - маякните. Не одного отзыва об использовании этой страховки в сети не нашел. Если найдете - маякните. Alexey_k9 Повідомлень: 153 З нами з: 06.08.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 10:21 visa bot Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ? SILVER_UA Повідомлень: 868 З нами з: 21.07.10 Подякував: 172 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37 SILVER_UA написав: Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ? Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?

Такой информации в боте никогда и не было. Такой информации в боте никогда и не было. ingtrans

Повідомлень: 3185 З нами з: 31.07.19 Подякував: 93 раз. Подякували: 456 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 10:53 ingtrans написав: Такой информации в боте никогда и не было. Такой информации в боте никогда и не было.

Неправильно понял тогда Неправильно понял тогда SILVER_UA Повідомлень: 868 З нами з: 21.07.10 Подякував: 172 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 17:55 ingtrans написав: SILVER_UA написав: Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ? Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?

Такой информации в боте никогда и не было. Такой информации в боте никогда и не было.



А есть какой-то способ узнать? А есть какой-то способ узнать? Alexey_k9 Повідомлень: 153 З нами з: 06.08.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 48495051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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