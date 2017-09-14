RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16173161741617516176>
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:16

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад

а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?

3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити? :lol:

бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагаютьн. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:

та ты шо
Электрик без местной мойвы(чуток понятно балака и андестенд) и без диплома дойчтехнаря будет вкалывать шо папаКарло за минималку?
А тут ты ему как с куста у своего ахметки десять минималок(два куе или почти минималка на рейне) отвалишь за 40часов задроченности в неделю???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5520
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:21

барабашов
fox767676
Господар Вельзевула
й ще декільком персонажам присвячується :D зрозумілою для них мовою :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:2015 год.
Покупаю свою первую квартиру дрянном жк богатырском на одноименной улице. Никогда не забуду продавцов. Мы, говорят, уезжаем на пенсию в Испанию. Здесь ничего хорошего не будет.
Вот это, я понимаю, мудрость.


я уже в марте 2014 готов был
но продать ипотечную квартиру тот еще квест
а потом папа начал резко сдавать на фоне ситуации в стране
это тем кто пишет что "если не выехали до 2022 значит все устраивало"
ну в 2017-19 было некое покращення, народу как это часто бывает во вред пошло, рещили еще "пошалить"
Но я большую часть 2019 за границей был, с удивлением узнал что есть какой-то сериал Слуга Народа, Голобородько, людям оказывается пофиг на их же идеалы их же майдана. И при этом им жостко не пофиг на политику по территориям фактически утраченным за 5 лет до того, что они проглосовав в массе за зеленского-пацифиста устраивают демарши против формулы штайнмаера.
Я как кучма - "скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:59

Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 21:14

  fox767676 написав:Shaman

тебя, *г**** соросятское, кто-то трогал??
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат

Добрий


Ви пишете тільки тому що думаєте вас ніхто не бачить (ви помиляєтесь) .
Так само пишуть і інші ….особливо закордонні біженці….
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 21:19

  холява написав:
  fox767676 написав:Shaman

тебя, *г**** соросятское, кто-то трогал??
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат

Добрий


Ви пишете тільки тому що думаєте вас ніхто не бачить (ви помиляєтесь) .
Так само пишуть і інші ….особливо закордонні біженці….

Закордоныые бегунцы это ваши дружки-незламники-фарионщики в большинстве
вы своим пропитым умишком просто не в состоянии осознать какой колоссальный вред нанесли Украине, и насколько в ваших же интересах исчезнуть из моего поля зрения и памяти
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 21:23

  budivelnik написав:1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..


Ха, класно в сторону ушел :lol:
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь

И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" :roll: Или как это еще понимать этот патриотический пост

"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 21:31

  Бетон написав:Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена


"холява, сэр" (c) :mrgreen:
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:12

  katso написав:
  budivelnik написав:1 Україна ВІДКРИЄ кордони після війни і ВСІ хто захочуть виїхати - отримають таку можливість
2 Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть
Бо ми живемо за рахунок того що самі для себе створюємо..

Ха, класно в сторону ушел :lol:
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь

И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" :roll: Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"

це ти вперто пишеш дурню, не навіть не думаючи, що тобі кажуть. будемо повторювати, як маленьким дітям.

а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає. тоді я за вас відповім. непогано жити в Німеччині, непогано жити в США. й бажаючих там жити, точніше бажаючих жити на їх соціалі чимало. але прикол в тому, що НЕ ПРИЙМАЮТЬ розвинені країни просто так. треба мати якийсь підстави - просто хочу у вас жити - не канає. всіх розбалувала Німеччина під час війни, й напевне багато хто й не знає, що українцям дали допомогу, як німцям - це виключення такого раніше не було - й це відмінять. це ГОЛОВНЕ. зрозуміло?

тепер з приводу житла. як це в молоді немає житла? батьків в них теж немає? тому рано чи пізно якусь житло в спадок буде. й навіть якщо хтось не купив квартиру в Києві, то якщо щось не склалося, то можна повернутися в батьківську. в Німеччину куди повернемося - в табір для біженців до сирійців?

чого скоротилося населення - треба дивитись. висновок всі виїхали - це вигадка...

ще раз кордони відкриють? й куди поїдеш? на Рашу - там потрібне населення на Далекий Схід - поки його китайці з японцями не повернули згідно історичних кордонів...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11066
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:14

  Shaman написав:

бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:

ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16173161741617516176>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 366020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1060423
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.