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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 49505152 Додано: Нед 21 лис, 2021 00:56 смена карты не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key, можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ? SILVER_UA Повідомлень: 882 З нами з: 21.07.10 Подякував: 177 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 08:02 SILVER_UA написав: не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key

Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.



SILVER_UA написав: можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ? можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?

Кажется, можно. Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.Кажется, можно. ingtrans

Повідомлень: 3308 З нами з: 31.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 14:51 Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле? barborys Повідомлень: 131 З нами з: 08.06.13 Подякував: 149 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 14:57 barborys написав: Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле? Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?



В предыдущем же сообщении написано:

ingtrans написав: Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить. Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.



Где-то еще выше было написано, что изменить карту может не получиться, тогда можно просто создать новую учетную запись. В предыдущем же сообщении написано:Где-то еще выше было написано, что изменить карту может не получиться, тогда можно просто создать новую учетную запись. ingtrans

Повідомлень: 3308 З нами з: 31.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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