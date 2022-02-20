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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 00:56

смена карты

не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key, можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:02

  SILVER_UA написав:не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key

Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.

  SILVER_UA написав:можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?

Кажется, можно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:51

Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:57

  barborys написав:Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?


В предыдущем же сообщении написано:
  ingtrans написав:Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.


Где-то еще выше было написано, что изменить карту может не получиться, тогда можно просто создать новую учетную запись.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:40

ingtrans
Попробовал. Изменить номер карты не дает. Пришлось создавать новую учетную запись.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 15:57

Здається за тематикою це найближче сюди:
Лаунж на Центральному залізничному вокзалі Києва стає безкоштовним для власників преміальних карток Visa
Безоплатний доступ до оновленої ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці надаватиметься за пред’явлення платіжної картки Visa та залізничного квитка не частіше 1 разу на добу і не частіше 4 разів на тиждень, при цьому кількість візитів на рік додатково не лімітується. Тривалість безкоштовного перебування у лаунжі – 1 година. Акція застосовується тільки для власників карток і не поширюється на членів родин. Щоб отримати доступ, обсяг транзакцій по картці пасажира за останні 35 днів (без урахування останніх 5 днів) має бути від 20 000 грн.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень. До вартості перебування включено каву або чай, а також сніданковий бокс від DO&CO Kyiv або сендвіч та міні-десерт на вибір.

Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 18:30

  klug написав:Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?


але ж вокзалом пересуваешься частише,наприклад Кыив-Нежин: зранку завиз мед до рынку, розпродав, ввечери идешь додому: харчування лаунж забезпечив, PROFIT!
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 19:01

  klug написав:Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?

Немного не так по аэропортовым лаунжам... Там чтобы пройти по инфине надо также прокрутить 20к. А если идти по Сигнечуре то тогда достаточно и 10к. А владельца какой нибудь не приведи Господи Платины пустят и за 5к оборота. Но только два раза в год. В то время как владелец инфини может ходить хоть почти каждый день, а владелец сигнечуры 10 раз в год. Лишь бы был соответсвуюший оборот. Вот как-то так
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:04

Re: Лаунж Кей

Кому-то довадилось пользоваться туристической страховкой, которая от VISA? В сети вообще отзывов не нашел.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:45

  Alexey_k9 написав:Кому-то довадилось пользоваться туристической страховкой, которая от VISA? В сети вообще отзывов не нашел.

Просмотрите эту тему. Там что то было. Негативное
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